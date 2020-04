A Mara Venier e Paolo Bonolis è stata fatta una richiesta molto particolare nel corso di una diretta social: la risposta della conduttrice spiazza.

In questi ultimi giorni non si fa altro che parlare di loro: Mara Venier e Paolo Bonolis. Sabato pomeriggio, i due eccellenti conduttori televisivi sono stati i protagonisti di una diretta social che non è assolutamente passata inosservata al pubblico di Instagram. Non soltanto, infatti, in quest’occasione il conduttore di Avanti un Altro ha clamorosamente smentito il suo ritorno in Rai. ‘Ora sono a Mediaset’, ha detto Bonolis alla zia d’Italia, mettendo a tacere, quindi, le voci di questi ultimi giorni. Ma entrambi sono stati anche i destinatari di una richiesta ‘particolare’ da parte dei loro followers e, soprattutto, di tutti i loro spettatori. Tuttavia, se la proposta è stata inaspettata, non lo è stato da meno nemmeno la risposta della conduttrice veneta. Ecco tutti i dettagli.

Mara Venier e Paolo Bonolis, la risposta della conduttrice alla richiesta ‘particolare’

È stata una diretta davvero divertente quella di Mara Venier e Paolo Bonolis di sabato pomeriggio. I due conduttori televisivi, affiancati dai rispettivi partners, hanno dato origine ad una chiacchierata virtuale davvero indimenticabile. Non soltanto, infatti, hanno parlato del loro passato, della situazione drammatica che tutto il nostro Paese sta vivendo in questo ultimo periodo, ma hanno dedicato del tempo anche alle domande dei loro followers che giungevano in diretta. Una fra tante, senza alcun dubbio, ha catturato l’immediata attenzione. ‘Alcuni dicono sarebbe carino che te e Mara faceste Sanremo insieme’, dice il conduttore di Avanti un Altro, portando alla luce la richiesta particolare fatta dai suoi followers. Immediata è stata la reazione della Venier. Che, dopo aver sottolineato, la conferma di Amadeus a Sanremo 2021, ha spiazzato davvero tutti con le sue parole.

‘Facciamolo’, dice Mara Venier a Paolo Bonolis. Rispondendo, quindi, a tutti coloro che hanno avanzato questa ‘particolare’ richiesta ai due conduttori televisivi. A voi piacerebbero sul palco dell’Ariston?