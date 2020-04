Pablo Osvaldo in un’intervista rivela alcuni dettagli su Francesco Totti e racconta un episodio in cui ha avuto bisogno del suo amico ed ex compagno di squadra. Ecco le parole del calciatore.

Pablo Osvaldo è un calciatore argentino naturalizzato italiano: attualmente gioca nel Banfield, in Argentina, ma è famoso anche nel mondo del gossip per esser stato uno dei concorrenti protagonisti di Ballando con le stelle nel 2019: ballava in coppia con Veera Kinnunen e tra i due è anche scoppiato l’amore. La loro storia però non è durata molto. Nella sua carriera da calciatore, Pablo ha giocato anche nella Roma. Ai microfoni di TNT Sports ha rivelato alcuni retroscena riguardanti Francesco Totti, ex capitano dei giallorossi. Sentite che dice Osvaldo!

Osvaldo: “Dicevo a Totti che aveva le corna”, il calciatore senza freni

Pablo Osvaldo ai microfoni di TNT Sports ha parlato del suo amico ed ex compagno di squadra, Francesco Totti. “Gli dicevo che secondo me era cornuto. Non poteva essere: aveva una bella faccia, non voglio dar dettagli ma era ben dotato nelle parti intime, era il miglior calciatore con cui abbia mai giocato. Aveva solo pregi” sono alcune delle parole del calciatore che, in maniera scherzosa, è sorpreso dal fatto che l’ex capitano della Roma sia ‘un uomo perfetto’. “E sua moglie…Qualcosa di brutto avrà pur dovuto avere. Ma in realtà non aveva neanche le corna” aggiunge Pablo scherzando.

Osvaldo ha poi raccontato che una volta in un bar ha rischiato grosso e chiese a De Rossi e Totti un aiuto per sistemare alcune cose. “Una volta ero in un bar e mi stavano quasi uccidendo. Poi chiesi a Daniele (De Rossi, ndr) e Francesco di accompagnarmi per sistemare le cose, non sono stupido” ha raccontato.