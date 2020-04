Uomini e Donne è pronto a ritornare in onda con la formula classica: ecco la data e, soprattutto, le ultime novità che verranno apportate al programma.

Questa è, senza alcun dubbio, una splendida notizia: Uomini e Donne è pronto a ritornare in onda con la formula classica. A partire, quindi, dal Trono Over fino al Trono Classico. A lanciare l’indiscrezione è stato TV Blog. Che, oltre a dare una data certa di quando tutto questo accadrà, ha spiegato anche dettagliatamente tutte le novità che, per l’emergenza Coronavirus, il programma sarà costretto ad apportare. In questi ultimi giorni, come ben sapete, sta andando in onda una formula completamente nuova del dating show di Canale 5. L’amore e il corteggiamento continuano ad essere, ovviamente, gli argomenti principali, è il mezzo, però, che è cambiato. Tramite la scrittura, sia Gemma che Giovanna hanno la possibilità di conoscere nuovi corteggiatori e, probabilmente, incontrare l’uomo che fa al caso loro. Cosa succederà, però, adesso? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne in onda con la formula classica: cosa cambierà

Stando a quanto trapelato da TVBlog, sembrerebbe che Uomini e Donne sia in procinto di ritornare in onda con la formula classica. Con l’allentamento delle misure restrittive per l’emergenza Coronavirus e la ripresa di diversi programmi televisivi, tra cui Avanti un Altro e L’Eredità, anche il dating show di Maria De Filippi si prepara ad allietare i suoi telespettatori con la formula che tutti conosciamo. Cosa accadrà, però? Ovviamente, non sarà più possibile fare esterne e in studio, stando a quanto trapelato, non ci sarà la possibilità di far assistere al pubblico alle vicende di tutti i tronisti. Ma le sorprese non sono affatto terminate qui. Perché, a quanto pare, sembrerebbe che, in un primo momento, verrà data la possibilità di recarsi all’interno degli studi televisivi di Cinecittà soltanto coloro che hanno la residenza in Lazio. Successivamente, molto probabilmente, verrà estesa a coloro che risiedono al Sud. E per coloro che, invece, risiedono al Nord e, quindi, nella zona più colpita? Beh, stando a quanto traspare, sembrerebbe che potranno avere la possibilità di intervenire in puntata tramite dei collegamenti. Un po’ come Barbara De Santi ha fatto recentemente. Insomma, seppure lentamente, anche Uomini e Donne sembra ritornare alla normalità. Ecco, ma quando potremmo assistere a tutto questo? Scopriamolo insieme.

Stando a quanto si apprende da TVBlog, sembrerebbe che la prima puntata della formula classica di Uomini e Donne verrà mandata in onda lunedì 4 Maggio. In quest’occasione, infine, Giovanna e Gemma avranno la possibilità di conoscere da vicino i pretendenti che hanno avuto la possibilità di conoscere in chat. Cosa accadrà ad Occhi Blu?