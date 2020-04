Vanessa Incontrada, splendida notizia: l’annuncio inaspettato sui social

Vanessa Incontrada, splendida notizia: l’annuncio inaspettato arriva sui social della conduttrice.

Venerdì 3 aprile si è conclusa la diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Un’edizione particolare, che ha dovuto fare i conti con lo scoppio improvviso dell’emergenza Coronavirus. Nonostante tutto, il talent è andato avanti, adattandosi al periodo con tutte le restrizioni del caso. Tra i protagonisti assoluti di questa edizione, una bellissima new entry. Parliamo di Vanessa Incontrada, una delle giurate di questa edizione. All’attrice spagnola il compito di giudicare le esibizioni dei vari allievi durante il serale. Un compito che, a quanto pare, Vanessa avrà anche nei prossimi mesi. Si, perché tutto sembra essere pronto per l’inizio di Amici Speciali, una nuova versione del talent di Canale 5. In origine, il programma sarebbe dovuto partire al termine della edizione classica. Ma, a causa del Coronavirus, la partenza è slittata a Maggio. Come vi dicevamo, Vanessa Incontrada sarà presente anche in questa nuova versione dello show. Ad annunciarlo è stata proprio lei, durante una diretta su Instagram in compagnia del cantante Nek.

Ci sarà anche Vanessa Incontrada nella nuova versione di Amici, Amici Speciali. Si tratterà di una gara tra ex concorrenti del talent. Il cast al completo non è stato ancora svelato, ma, dovrebbero esserci la vincitrice di questa edizione Gaia Gozzi, Javier Rojas, Alberto Urso (vincitore dello scorso anno), Umberto Gaudino, Andreas Muller, Giordana Angi e tanti altri. Un’edizione del tutto nuova del talent show di Maria De Filippi, in cui gli ex allievi della scuola si sfideranno a suon di canzoni e coreografie. Sul regolamento della gara non sappiamo molto, ma una succulenta anticipazione ce l’ha fornita la bellissima Vanessa Incontrada, che durante una diretta Instagram con Nek, ha ‘svelato’ di essere impegnata a maggio con le nuove puntate di Amici. Ecco le parole della conduttrice: “Per adesso è tutto bloccato nel mio settore lavorativo, tranne a Maggio che riparto con Amici, ci saranno quattro puntate.”

Saranno quattro, quindi, le puntata di Amici Speciali, che come confermato dalla Incontrada ripartirà a maggio. La conduttrice non specifica in quale ruolo tornerà nello show, ma, con ogni probabilità, la rivedremo in giuria. Insomma, manca poco a questa nuova ‘avventura’ targata Maria De Filippi. In attesa di scoprire il cast ufficiale di Amici Speciali, a voi chi piacerebbe rivedere sul palco della famosa trasmissione?