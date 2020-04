Amici Speciali, svelato il cast ufficiale: chi sono i concorrenti del nuovo talent di Maria De Filippi, che andrà in onda a Maggio.

Si chiama Amici Speciali ed è il nuovo talent di Maria De Filippi, che andrà in onda a Maggio. Una versione del tutto nuova del famoso e longevo Amici: a sfidarsi, in questa nuova avventura, saranno alcuni tra gli ex concorrenti più amati del talent show di Canale 5. Una sfida a tutti gli effetti, a suon di canti e coreografie. Il nuovo format sarebbe dovuto partire subito dopo la fine di Amici 19, che si è concluso il 3 aprile. Ma, a causa dell’emergenza Coronavirus, la data è inevitabilmente slittata. Non c’è ancora una data di inizio, ma lo show dovrebbe andare in onda a maggio, per quattro puntate. La domanda che tutti si staranno chiedendo adesso è questa: chi sono i concorrenti di Amici Speciali? Ebbene, dopo varie ipotesi e voci di corridoio, il cast ufficiale è stato finalmente svelato sui social ufficiali della trasmissione. Curiosi di scoprire chi rivedremo sul famoso palco di Canale 5? Vi diamo un indizio: ci saranno molti ex vincitori del talent!

Amici Speciali, svelato il cast ufficiale: tra i concorrenti tanti ex vincitori, da Alberto Urso a Irama

Ormai è ufficiale: Amici Speciali si farà. La nuova versione del talent show di Maria De Filippi è pronta a debuttare, il prossimo mese. E anche se non è stata ancora resa nota la data ufficiale dell’inizio, non si può dire lo stesso dei concorrenti. Il cast ufficiale è stato presentato attraverso un post pubblicato sulle pagine social della trasmissione di Canale 5. Diamo un’occhiata:

“Distanti ma Amici”, è questo il motto dei protagonisti di Amici Speciali. Li avete riconosciuti? Torneranno sul palco di Canale 5 Gaia Gozzi (vincitrice Amici 2020), Alberto Urso ( vincitore Amici 2019), Giordana Angi (cantante Amici 2019), Javier Rojas (ballerino Amici 2020), Andreas Muller (vincitore Amici 2017), Umberto Gaudino (ballerino Amici 2019), Gabriele Esposito (ballerino Amici 2015), Irama (vincitore Amici 2018), Alessio Gaudino (ballerino Amici 19), Stash ( prof di canto di Amici e leader dei The Kolors, vincitori di Amici 2015), il cantante Michele Bravi e il rapper Random.

Una sfida inedita e che prometta grandi emozioni! Nel cast di Amici Speciali, inoltre, tornerà anche un’amica super speciale della trasmissione: si tratta di Vanessa Incontrada, giudice nell’ultima edizione del talent. Ad annunciare la sua presenza nello show è stata proprio lei, attraverso una diretta su Instagram.