Andrea Damante, nuovo video con Giulia De Lellis: la riprende proprio in quel momento; il siparietto nelle stories di Instagram.

Tra le coppie nate a Uomini e Donne, quella formata da Andrea Damante e Giulia De Lellis è senza dubbio una delle più amate di sempre. Sin dalle prime apparizioni nella trasmissione di Maria De Filippi, i due sono entrati nei cuori di milioni e milioni di telespettari. E, nonostante gli scettici, il ritorno di fiamma dei ‘Damellis’ fa battere il cuore a milioni di fan. Un ritorno di fiamma ormai ufficiale. Dopo settimane di pettegolezzi, voci di gossip e indizi vari, i diretti interessati hanno deciso di uscire ‘allo scoperto’. In particolare, è stato Andrea a pubblicare per primo un video in cui si allena con quella che è a tutti gli effetti la sua (nuova) fidanzata. E, proprio qualche ora fa, tra le stories di Instagram del bel veronese è apparsa di nuovo lei, Giulia, più sorridente che mai. Ma sapete cosa stava facendo la bella influencer nel momento del video? Date un’occhiata!

Andrea Damante, nuovo video con Giulia De Lellis: “GDL per la danza”

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati insieme. Una notizia impensabile, fino a qualche mese fa. Ma al cuore, si sa, non si comanda. E nonostante i tradimenti, con tanto di libro in cui vengono narrati, la bellissima influencer ha deciso di perdonare il suo Andrea. Un amore che, a quanto pare, non è mai finito davvero. Per la gioia dei numerosissimi fan della coppia, che sono super felici di rivederli insieme. Anche sui social! I due piccioncini infatti, anche se senza esagerare, stanno regalando ai fan piccoli attimi della quarantena che stanno trascorrendo insieme. E, qualche ora fa, Andrea ha regalato ai fan un’altra gioia. Il dj veronese ha ripreso la sua Giulia mentre balla. Con un sorriso smagliante, che dimostra la felicità ritrovata. Ecco alcuni screen, tratti dal video postato da Damante nelle sue Instagram Stories:

“GDL per la danza”, scrive Andrea come didascalia alla story. In quella precedente, in cui la coppia era intenta ad allenarsi, l’ex tronista aveva scritto: “GDL per lo sport”. Che dire, tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne sembra essere tornato davvero il sereno. E voi, cosa ne pensate di questa coppia. Vi piacciono Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme?