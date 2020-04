Belen Rodriguez risente dello stress da Lockdown: “Sono dimagrita”, la confessione su Instagram fa mormorare i followers dell’argentina

In questi due mesi di quarantena forzata abbiamo visto una Belen Rodriguez davvero scatenata a casa. La bella argentina, ha infatti impiegato il suo tempo per poter aiutare tutti quei fan che in questa quarantena desideravano rimettersi in forma, ma non sapevano da dove cominciare. La Rodriguez tiene tantissimo alla forma fisica ed è super attrezzata a casa, motivo per cui ha deciso di fare delle dirette tutti i giorni in cui spiegava degli esercizi semplici e alla portata di tutti per potersi rimettere in forma. E dopo aver fatto pilates, la donna si chiudeva in cucina con mamma Veronica, per poter preparare dei manicaretti tipici della tradizione Argentina. C’è da dire poi che sicuramente questi due mesi di restrizioni, avranno giovato al ritrovato rapporto con il marito Stefano De Martino, da cui purtroppo però, oggi si è dovuta separare. L’uomo è dovuto tornare nella sua abitazione nel napoletano per motivi di lavoro, lasciando lei e il piccolo Santiago a Milano. Nonostante in questi giorni sia meno presente del solito sui social network, le sue foto continuano a fare incetta di like e commenti.

Belen Rodriguez risente dello stress: “Sono dimagrita”, la confessione su Instagram

Bellissima e sensualissima come sempre, la Belu ieri ha pubblicato uno scatto di qualche tempo fa che ha mandato letteralmente in visibilio i fan. Con un fisico scolpito, la posa provocante e il make up davvero sensuale, la modella ha fatto incetta di like e commenti sotto lo scatto. Ma c’è da dire che tra i commenti pare esserci qualcosa che non va… Tra i vari complimenti ricevuti, una sua follower commenta dicendo che probabilmente la Rodriguez è l’unica donna il cui fisico non è stato scalfito affatto dalla quarantena e l’argentina smentisce prontamente. Stando a quanto commentato dalla showgirl infatti, questa quarantena le avrebbe provocato un forte stress, tanto da farle perdere peso. Questo sicuramente i fan non se lo aspettavano e non è difficile intuire che queste poche parole sono bastate per farli allarmare.

Ovviamente non possiamo che comprendere, dal momento che questo è stato un periodo di forte stress per tutti quanti e le auguriamo di rimettersi presto, anche se con l’inizio della fase due dal 4 maggio, dovrebbe risollevare leggermente gli animi.