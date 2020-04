Chi è Random: scopriamo insieme l’età, la carriera e il vero nome del cantante che prenderà parte al cast della prima edizione di ‘Amici Speciali’

E’ di questi giorni la conferma della futura produzione di ‘Amici Speciali’, una nuova versione di Amici. Quest’anno Maria De Filippi ha fatto davvero il pienone con i suoi programmi, l’anno scorso è infatti andata in onda la versione ‘vip’ del Talent, ‘Amici Celebrities’, in cui ha trionfato la bellissima e talentuosa Pamela Camassa. La versione Celebrities, ha dato la possibilità ad aspiranti cantanti e ballerini, di esprimere tutto il proprio talento, nonostante nella vita facciano tutt’altro, come lo chef, il presentatore, la modella, l’attrice e tanto altro. L’edizione ha riscosso un enorme successo e dopo solo qualche mese, abbiamo visto di nuovo il format, stavolta però in versione classica, con i ragazzi della scuola, che hanno affrontato un lungo percorso formativo, di crescita personale e accademica. Nonostante il programma abbia preso una piega davvero insolita a causa del Coronavirus, si è deciso di proseguire fino alla finale. Era quindi in forse la produzione della versione ‘All Stars’, che invece è stata confermata nei giorni scorsi con il titolo di ‘Amici Speciali‘.

Chi è Random: età, carriera e vero nome del cantante di ‘Amici Speciali’

I nomi del cast sono stati svelati da pochissimo e tra questi, figura quello di Random. Un’artista che anni fa aveva tentato una scalata nella scuola più ambita d’Italia, senza però riuscirci. Ma vediamo insieme chi è questo ragazzo… Random è il nome d’arte di Manuele Caso, ha 18 anni ed originario di Riccione. Proprio dal suo cognome, Caso, deriva il nome d’arte che sta a significare appunto ‘a caso’. Manuele coltiva la passione per la musica sin da giovanissimo e il suo primo singolo viene pubblicato sulla piattaforma di Facebook all’età di 14 anni. La sua carriera subisce una svolta importante, dopo l’incontro con il suo attuale produttore, Zenit, che lo aiuta a passare agli step successivi. Nel 2018 i due danno vita al primo album di Random ‘Giovane Oro’. Nel frattempo tenta la fortuna partecipando ai provini di ‘Amici di Maria De Filippi’, che purtroppo però non vanno come sperato. Da li in poi però, la sua carriera comincia a decollare in modo inarrestabile. L’anno scorso avviene l’uscita di “Chiasso”, il singolo certificato doppio platino che registra sulla piattaforma oltre 50 milioni di stream e 20 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Ma non è finita qui, poiché il brano raggiunge un successo enorme anche sulla nota piattaforma di musica in streaming ‘Spotify’. Qui il brano è per settimane nella top 200 in Italia e all’estero. Se un anno fa Manuele racconta i suoi appuntamenti con Zenit alla ricerca di locali in cui poter cantare, ora le cose sono decisamente diverse. La folla lo riconosce, lo ferma e gli chiede gli autografi, motivo per cui è ancora incredulo. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale non sappiamo nulla, ma è molto seguito su Instagram e voi potete seguirlo QUI.