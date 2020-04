Le prossime Olimpiadi di Tokyo previste nel 2021 sono a rischio per via del Coronavirus. Non si faranno se la pandemia non sarà sotto controllo ovunque.

Il Coronavirus sta mettendo a dura prova e colpendo le realtà più disparate, Olimpiadi 2021 di Tokyo comprese. Sebbene, chiaramente, la vita di tutti i giorni e il comparto lavorativo sia quello che sta maggiormente soffrendo in questo senso, anche il mondo dello sport sta pagando un duro prezzo. Se il mondo del calcio si è fermato, ora anche le Olimpiadi, già rimandate al 2021, sarebbero comunque a rischio.

Yoshiro Mori, Coronavirus e giochi olimpici 2021: “Nemico invisibile”

Le Olimpiadi di Tokyo 2021 sono a rischio per colpa del Coronavirus. Il presidente del comitato organizzatore Yoshiro Mori, in un’intervista al giornale giapponese “Nikkan Sports” ha dichiarato infatti che se nel 2021 la pandemia non sarà sotto controllo i giochi olimpici saranno comunque annullati. Rimandando ben oltre il 2021. Il mondo dello sport è così con il fiato sospeso. Anche se in molti pensano che questo sia l’ultimo nostro problema al momento, in realtà la normalità passa anche attraverso la libertà di poter fare sport e di coltivare passioni. Quindi l’ipotesi che anche nel 2021 le Olimpiadi di Tokyo possano essere rimandate fa rabbrividire. La conferma del dubbio sui giochi olimpici è quindi un duro colpo per tutti, ma la decisione di mettere le mani avanti sembra più che legittima. Mori ha definito il Coronavirus come un nemico invisibile e infatti lo è. Proprio la sua pericolosità e la sua estrema violenza nel contagio fanno sì che se si dovesse propagare durante le Olimpiadi sarebbe un vero e proprio disastro mondiale.

Qual è il rischio più grande nel 2021 per le Olimpiadi?

Un infettivologo giapponese Kentaro Iwata, professore all’Università di Kobe, nei giorni scorsi aveva iniziato a scuotere un campanellino di allarme. Secondo lui infatti giugno 2021 non era una data certa e occorre che per svolgere le Olimpiadi la pandemia sia sotto controllo in tutto il mondo visto che dovrebbero arrivare a Tokyo persone provenienti da ogni parte del globo. Anche Yoshitate Yokokura, presidente dell’associazione dei medici del Paese ha dichiarato che secondo lui sarà molto difficile che le Olimpiadi di Tokyo si svolgano normalmente il prossimo anno. Come riporta La Stampa, secondo i tecnici giapponesi, l’unica ipotesi plausibile ad oggi è quella di fare delle Olimpiadi nel 2021 in formato ridotto.

Quando si faranno le prossime Olimpiadi?

Partecipazione limitata e assenza di pubblico. Questa idea però è stata fortemente scartata e si preferisce aspettare e piuttosto rimandare ancora e ancora. Fin quando la pandemia non sarà sotto controllo. Si teme quindi un ulteriore rinvio delle Olimpiadi di Tokyo 2021, che potrebbero vedere scalare la loro data anche nel 2022.