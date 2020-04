ISS, Rezza sul Coronavirus a La7 Omnibus: “Se riapriamo tutto il rischio è trovarsi davanti a una situazione catastrofica”.

Questa mattina a La7 Omnibus tra i tanti ospiti in collegamento per il consueto approfondimento sul Coronavirus, c’era anche Giovanni Rezza, medico e docente italiano, dirigente di ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità ed epidemiologo. I giornalisti in studio hanno chiesto all’epidemiologo degli approfondimenti e il suo parere su questa fase 2 e il DPCM deciso dal Governo Conte.

Fase 2 Coronavirus, Rezza: “Implementare il tracciamento dei contatti”

Rezza ha esordito proprio in merito al nuovo DPCM e ha dichiarato: “Io credo che il Presidente Conte abbia annunciato i provvedimi di riapertura anche se parziale perché è quello che i cittadini captano di più. Parallelamente si sta lavorando ad adeguare il territorio”. La cosa più importante per Rezza oggi è proprio il tenere sotto controllo i contagi: “Sono allo studio metodi per implementare il tracciamento dei contatti. La cosa più importante è identificare prontamente i focolai, quindi i casi. Bisogna fare tamponi alle persone sintomatiche e anche ai contatti. Questo lavoro deve essere compiuto per forza dai dipartimenti di prevenzione – ha dichiarato Rezza che ha poi chiosato dicendo – La cosa peggiore sarebbe fare un lockdown due”.

Rezza, Covid-19: “Non dimentichiamo Codogno e Bergamo”

Il territorio è pronto? Chiedono i giornalisti di Omnibus e Rezza risponde che la sanità pubblica in Italia, soprattutto quella territoriale è stata depauperata e va rinforzata in tempi brevi anche se non è facile. “Non possiamo dimenticare cosa è successo a Codogno e Bergamo. Solo la Germania secondo me ha risposto con grande organizzazione e forza” ha dichiarato Rezza. Si parla poi delle regioni che a oggi hanno ancora un alto numero di contagio al contrario di altre come Umbria, Molise e Calabria e i giornalisti chiedono perché si può fare la fila al supermercato e non al bar “Una provocazione per chiedere perché non c’è stata una valutazione di differenziazione tra le varie città”. Rezza risponde che la sottovalutazione è una brutta arma: “Il lockdown ha ridotto i casi al nord, ma ha anche permesso alle regioni del centro-sud di non subire quanto successo in regioni come la Lombardia. In prospettiva il discorso è uguale”.

Coronavirus: “Riaprendo tutto potremmo avere una situazione catastrofica”

Il nemico non sono gli interventi, ma il virus. Io spero che ci siano graduali riaperture. Io non conosco questo documento esclusivo, si possono fare scenari sulla base di modelli matematici. Da quelli migliori ai peggiori, è logico che riaprendo tutto e subito potremmo avere una situazione catastrofica”.

Il problema è che questo virus è molto insidioso e continua a circolare nella popolazione. Ad ogni apertura si associa un rischio è chiaro che se non si è cauti ci ritroviamo in situazioni che non vorremmo vivere. Ve le ricordate le bare di Bergamo. Ce le ricordiamo tutti”.