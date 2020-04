Eleonora Rocchini ha pubblicato un gesto inaspettato tra le sue Instagram story: c’entra il suo ex fidanzato ed ex tronista Oscar Branzani. Ecco nel dettaglio cosa è successo.

Si sono conosciuti a Uomini e Donne e si sono innamorati: una volta usciti insieme hanno vissuto una fantastica storia d’amore. Parliamo di Eleonora Rocchini ed Oscar Branzani: le cose però non sono andate come tutti si aspettavano. Dopo l’estate del 2019 hanno annunciato la loro rottura e pochi mesi dopo, alcune liti sui social hanno catturato l’attenzione di tutti. Il litigio non è avvenuto tra l’ex corteggiatrice e l’ex tronista, ma tra Eleonora e la sorella di Oscar, Dalila. Il motivo era l’ex fidanzato della Branzani. A distanza di mesi, se non un anno, Eleonora torna a far parlare di sé con un gesto inaspettato di poche ore fa sui social: c’entra Oscar Branzani. Ecco di che si tratta.

Eleonora Rocchini, il gesto inaspettato su Instagram: c’entra Oscar Branzani

Eleonora Rocchini è l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex fidanzata di Oscar Branzani. La giovane è molto seguita sui social e spesso si diverte a rispondere alle domande che le pongono i suoi fan. Nel pomeriggio di oggi, 28 aprile, una risposta della Rocchini ha lasciato tutti senza parole.

“Qual è stata la tua storia più importante” le hanno chiesto. Eleonora ha risposto così: “Ho avuto due storie importanti, la prima ero più piccola, l’ultima era ovviamente più consapevole e quindi ti rispondo così”. Come immagine ha scelto una vecchia foto di lei ed Oscar: lo scatto risale a quando stavano insieme. L’Instagram story ha lasciato tutti senza parole: il gesto dell’ex corteggiatrice è stato del tutto inaspettato.