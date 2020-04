Ida Platano, lo sfogo sui social: “Sento che una parte di me è stata portata via”; il post dell’ex dama di Uomini e Donne Over non è passato inosservato.

Tra le protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne, lei è senza dubbio una delle più amate in assoluto. Parliamo di Ida Platano, la bellissima bresciana che ha emozionato tutti con la sua tormentata storia d’amore con Riccardo Guarnieri. Un tira e molla infinito, quello tra la coppia, vissuto proprio nello studio della trasmissione di Maria De Filippi. Ma, a quanto pare, tra Ida e Riccardo è finalmente tornato il sereno e i due stanno trascorrendo insieme la quarantena, a casa di lei. La coppia è apparsa, tramite collegamento, anche in una delle nuove puntate di Uomini e Donne, andata in onda la scorsa settimana. Nelle ultime ore, però, è un altro problema a preoccupare Ida. Come dichiarato dal premier Conte nell’ultima conferenza, le attività di parrucchieri non apriranno prima di giugno: una notizia che ha addolorato molto la Platano, che lavora proprio in un salone di bellezza. Qualche ora fa, la dama del Trono Over si è lasciata andare ad uno sfogo sul suo profilo ufficiale di Instagram. Diamo un’occhiata.

Ida Platano, lo sfogo sui social: “Mi sento impotente, sono rassegnata”

“Dopo le ultime notizie mi sento impotente, sono rassegnata, sento che una parte di me è stata portata via”. È con queste parole che Ida Platano inizia la didascalia all’ultimo post pubblicato su Instagram. L’ex dama di Uomini e Donne Over è dispiaciuta poiché, secondo le ultime disposizioni del governo, ci vorrà ancora tempo prima di ripartire con la sua attività di parrucchiera. Una notizia che ha fatto molo male a Ida, che però afferma di essere pronta a ripartire più forte di prima. Attraverso il post, la Platano ringrazia tutti coloro che le sono stati vicino, attraverso messaggi e commenti, in questo momento particolare: “Voglio ringraziarvi per tutto il supporto e affetto che mi state dando e spero di trasmettere un po’ di forza e coraggio anche a voi”. Al messaggio, Ida accompagna un selfie in cui si mostra sorridente:

"Amo il mio lavoro", scrive Ida negli hashtag che accompagnano il post. Un post che, in pochissimo tempo, è stato invaso dai likes e i commenti dei followers. Centinaia di messaggi di affetto per la Platano, che si dimostra una delle protagoniste di Uomini e Donne più amate dal pubblico.