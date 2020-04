Vanessa Incontrada, il messaggio ai fan: “Ci provo ogni giorno”

Il post carico di coraggio e positività di Vanessa Incontrada per i suoi fan.

Vanessa Incontrada, bellissima attrice, sta tenendo compagnia ai suoi fan in questo momento così difficile e complicato. La quarantena per via del Coronavirus è lunga, lo è stata e lo sarà. La fase 2 della ripartenza infatti è alle porte, ma per ora sembra riguardare solo alcune aziende. Così le persone sono ancora bloccate a casa e cercano rifugio nei social e nei loro attori preferiti, come Vanessa Incontrada, per un po’ di svago e per dei momenti di forza ed energia.

Il messaggio della Incontrada per i fan

Così, Vanessa Incontrada ha da poco postato sui social una foto che la ritrae sorridente. Un primo piano semplice, diretto e accompagnato da una didascalia breve e di impatto, proprio come la foto. “Ogni giorno ci provo . . . Sorrido🙂💓Besitos Amigos 😙🦋”. Vanessa Incontrada così comunica ai fan che anche lei, come noi, ogni giorno prova a sorridere, a trovare un piccolo scorcio di felicità nonostante la situazione difficile che stiamo vivendo. Non è facile sorridere, soprattutto per chi, in questi giorni, ha perso un caro o sta lottando duramente per cercare di sconfiggere il Coronavirus. Questo la Incontrada lo sa e con la delicatezza che la contraddistingue, infatti, posta questa semplice foto di un sorriso e una frase che vuole incitare a resistere. La resilienza è uno dei valori fondamentali che stiamo tutti curando e accrescendo dentro di noi giorno dopo giorno.

Ogni giorno infatti sul profilo Instagram di Vanessa Incontrada compaiono foto dolci, simpatiche accompagnate da didascalie incoraggianti. Qualche tempo fa l’attrice ad esempio aveva postato un’altra foto di lei, sorridente, accompagnata dalla frase “Si può sognare”. Tutti dei messaggi di speranza insomma, per non smettere di sognare, di sperare, di sorridere anche se intorno a noi il mondo sembra zoppicare. Si fa fatica a rialzarsi, ma non dobbiamo mai smettere di resistere e lottare. Sembra questo il messaggio che Vanessa Incontrada ha lanciato ai suoi fan e non possiamo darle torto.