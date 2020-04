Primo appuntamento su Real Time: chi è il protagonista della puntata di questa sera Lucio Vario e dove l’abbiamo già visto

Stasera a grande richiesta andrà in onda una nuova puntata del Dating Show di Real Time in cui Flavio Montrucchio fa da cupido tra le varie aspiranti coppie. Ma andiamo per gradi. La prima puntata del format è andata in onda il 14 marzo del 2017 di martedì in prima serata, con repliche la mattina, per ben otto puntate. Dalla seconda stagione che ha preso il via il 28 febbraio del 2018, le puntate sono andate in onda il mercoledì, sempre in prima serata. La programmazione torna con la terza stagione, sempre di martedì a partire dal 19 marzo 2019. Il programma nasce dall’originale format inglese First Dates… In particolare, il programma prevede che in ogni puntata due persone che non si sono mai viste prima, ovviamente entrambe single e di sesso uguale o diverso, entrino in un ristorante, accompagnati dal maître Valerio Capriotti. Una volta all’interno del locale i due sono pronti per fare una cena con lo scopo di conoscersi, scambiare le loro esperienze e decidere se intraprendere una storia d’amore. Al termine della cena i due protagonisti devono recarsi in una stanza, chiamata confessionale “singolo”, nel quale ognuno dice cosa pensa dell’altro. Successivamente entrano in un confessionale “di coppia” dove possono esprimere insieme la scelta finale di rivedersi per una seconda volta oppure no.

Primo appuntamento: chi è Lucio Vario e dove l’abbiamo già visto

Grande protagonista di questa serata è sicuramente Lucio Vario… il cui nome probabilmente non vi è nuovo e avete ragione. Come tutte le settimane, anche stasera vedremo una puntata con due appuntamenti, che porteranno alla conoscenza e alla possibile formazione di due nuove coppie. Il nome di Lucio Vario non vi è nuovo poiché il ragazzo è stato per anni una vera e propria celeb della musica neomelodica. In tenera età infatti Lucio ha cantato ‘A me m piac a Nutell’, che per anni è stato un tormentone su Youtube. Sul suo conto si conosce molto poco, ma sappiamo dirvi che è di Napoli e che oltre a quel brano ha continuato a coltivare la passione per la musica, allontanandosi però dal genere neomelodico e dedicandosi all’hip hop.

Lucio ha deciso di partecipare a ‘Primo appuntamento‘ per poter incontrare l’anima gemella. Ovviamente non ci resta che aspettare questa sera per sapere cosa accadrà al ragazzo.