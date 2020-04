Stefano De Martino si ‘separa’ da Belen Rodriguez: “Mi sono trasferito da solo a Napoli”, il motivo del gesto lascia tutti senza parole

In questi due mesi di quarantena siamo stati abituati a vedre la coppia formata da Stefano De Martino e Belen Rodriguez più affiatati e uniti che mai. Solo qualche settimana fa, durante un’intervista a Chi, i due coniugi avevano espresso il desiderio di voler allargare la famiglia e quindi dare un fratellino o una sorellina al piccolo Santiago. Il loro ritorno di fiamma ha fatto impazzire e sognare milioni di fan, che hanno visto nascere la loro storia, dietro gli schermi di Amici di Maria De Filippi. La coppia non aveva mai proceduto col divorzio, ma si erano allontanati per un lungo periodo, salvo poi capire che il posto giusto è l’uno affianco all’altro. Attualmente i due hanno trascorso la quarantena insieme a Milano, con il piccolo Santiago e i genitori Rodriguez, che abitano con loro. Ogni giorno ci hanno deliziato con dirette sullo sport e di cucina. Entrambi tengono molto alla forma fisica e sono appassionati di cucina, come ci si potrebbe aspettare da un’argentina doc e un vero napoletano verace. E’ di poco fa una serie di Instagram stories in cui però De Martino annuncia una ‘separazione’ dalla moglie…

Stefano e Belen hanno trascorso la quarantena insieme e hanno avuto sicuramente la possibilità di recuperare molto tempo perduto. Attualmente però, il ballerino e conduttore è stato costretto a separarsi dalla moglie. In questo periodo sono andate in onda le repliche di ‘Stasera tutto è possibile’, riproposte dalla Rai, per tener compagnia agli Italiani in un periodo così difficile, ma non è tutto. La separazione di Stefano è dovuta dal lavoro! A breve dovrebbe tornare in tv con ‘Made in Sud’ e per questo motivo è stato costretto a tornare a Napoli.

De Martina ha infatti spiegato su Instagram: “Volevo ringraziare tutte le persone che stanno riguardando ‘Stasera tutto è possibile’ perché siete veramente in tantissimi e si vede che c’è tanto bisogno di ridere. Noi siamo sempre felici di farvi compagnia. A proposito di ridere ritorna in onda ‘Made in Sud’, è per questo motivo che da oggi mi sono trasferito da solo a Napoli, per continuare qui la mia quarantena e cominciare a lavorare fra qualche settimana al programma. Abbraccio forte tutte le persone che stanno affrontando questa quarantena da soli perché io ho avuto la fortuna di passarla finora con la mia famiglia, ed oggi più di ieri mi rendo conto di quanto sia dura affrontarla da soli. Quindi forza, speriamo passi il prima possibile questo periodo”. I motivi che quindi lo portano lontano da casa sono più che giustificati e non ci resta che augurarci come lui di poter presto tornare alla normalità.