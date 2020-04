Alessia Marcuzzi si mostra da piccola con un post su Instagram: c’è un dettaglio che hanno notato tutti i suoi fan. Ecco la conduttrice in una vecchia foto!

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate in Italia: ha preso il timone di tantissimi programmi televisivi come Il Grande Fratello, L’Isola Dei Famosi, Festivalbar, Scherzi a Parte, Le Iene. Alessia nella sua vita ha anche fatto la modella: il suo aspetto con gli anni non è affatto cambiato. A 48 anni continua ad essere meravigliosa: ma l’avete mai vista da giovane? Sul suo profilo Instagram oltre a mostrare i suoi figli, la sua vita, ed il suo magnifico aspetto, spesso si diverte a mostrare ai suoi fan scatti del passato. La somiglianza con sua figlia è incredibile: date un’occhiata.

Alessia Marcuzzi, spunta una vecchia foto: il dettaglio sorprende tutti

Alessia Marcuzzi è una donna meravigliosa e lo era anche da piccola: sui social pochi mesi fa ha pubblicato dei suoi scatti, di quando era piccina, davvero sorprendenti. Gli utenti di Instagram che la seguono hanno notato tutti lo stesso dettaglio: nelle vecchie foto della conduttrice televisiva sembra di vedere sua figlia Mia!

La Marcuzzi nel 2001 ha avuto suo primogenito, Tommaso, nato dalla relazione avuta con l’allenatore Simone Inzaghi. Nel 2011 è nata Mia, dall’amore tra la conduttrice e Francesco Facchinetti. Nel 2014 ha poi sposato Paolo Calabresi Marconi, il produttore televisivo. Oggi Alessia vive con suo marito ed i suoi due gioielli: la femminuccia le somiglia davvero molto. In una foto ricordo della conduttrice, pubblicata su Instagram, si può notare la somiglianza. Curiosi? Ecco il post:

La Marcuzzi scrive scherzando: “Io, la migliore amica di Undi. In fondo sarei stata perfetta per Stranger Things…avevo gia’ le antenne!!!”. Sono tantissimi i commenti dei fan che sottolineano la somiglianza con la piccola. “Sei identica a Mia”, “Come assomigli a Mia ! Bellissima!” sono alcuni dei pensieri dei migliaia di follower che la seguono costantemente. Sui social Alessia pubblica spesso scatti dei suoi due gioielli, Tommaso e Mia: di tanto in tanto, condivide anche scatti con la sua dolce metà. Lei e Paolo sono convolati a nozze nel 2014 in Gran Bretaglna. Dopo solo un anno di fidanzamento si sono sposati: hanno costruito una famiglia allargata molto unita ed a distanza di anni il loro amore è ancora così forte! In occasione del compleanno del produttore televisivo, la conduttrice ha postato delle fotografie loro davvero splendide e divertenti.