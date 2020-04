Avanti un Altro, chi è la ‘Manga’: età, carriera e vita privata di Antonella Arpa, la cosplayer e dj che ha trovato il successo nel programma condotto da Paolo Bonolis.

Avanti un Altro è senza dubbio uno dei programmi più amati e seguiti del palinsesto televisivo. Lo show, condotto da Paolo Bonolis e il suo storico compagno d’avventura Luca Laurenti, tiene compagnia quotidianamente al pubblico nell’ora che precede il tg 5 delle 20:00. Quiz, gag imperdibili e tante risate caratterizzano la trasmissione, soprattutto grazie ai tanti ‘particolari’ protagonisti. Oltre ai conduttori e ai concorrenti, infatti, un ruolo molto importante all’interno del format appartiene ai vari personaggi che compongono il famoso ‘salottino’. Un parterre davvero variegato, che va dall’Atleta Totale Italiano all’Uomo Fitness, passando per il Principe Azzurro, la bella Bonas e tanti altri. Tutti personaggi travestiti che in alcuni momenti del programma pongono le domande ai concorrenti. Tra questi c’è anche la Manga, una bellissima ragazza vestita da personaggio dei fumetti, che pone quesiti appunto sull’universo dei fumetti giapponesi. Il suo vero nome è Antonella Arpa: ma cosa sappiamo davvero di lei e della sua vita privata? Proviamo ad approfondire l’argomento!

Avanti Un Altro, chi è la ‘Manga’ Antonella Arpa: età, carriera e vita privata della famosa cosplayer italiana

Antonella Arpa, nota a tutti come la ‘Manga’ di Avanti un Altro, è uno degli ultimi personaggi che si sono aggiunti al programma di Paolo Bonolis. I suoi inizi nello show, infatti, risalgono solo al 2018. Ma la passione di Antonella per i fumetti ha origini ben più lontane. Non tutti sanno, infatti, che la Arpa è una cosplayer famosa da diversi anni, una delle più celebri in Italia. Il suo nome d’arte è ‘Himorta‘ e il suo profilo Instagram ad oggi conta ben 820mila followers.

Originaria di Salerno, Antonella ha 29 anni ed è appassionata di fumetti e manga fin dalla tenera età. A soli 5 anni, come da lei raccontato in un’intervista, ha cominciato a leggere Topolino, mentre due anni dopo ha ‘conosciuto’ Dragon Ball e non ha più smesso di leggere fumetti. Questa passione, poi, è diventata anche un lavoro. Antonella, nel tempo, è diventata una cosplayer professionista, presentando anche diversi eventi organizzati dalla Comics in Italia. Dal 2018, poi, è entrata ad Avanti un Altro, vestendo i panni della Manga e facendo così quello che più le piace, cioè interpretare personaggi del mondo dei fumetti. Il cosplay è una vera passione per Antonella, che si cimenta sempre in nuovi travestimenti anche quando non è in tv. Il suo profilo Instagram, infatti, pullula di sue foto in cui interpreta diversi personaggi. Dal 2019 è anche una dj, ma anche in questo ambito ha portato la sua passione, perché si esibisce soprattutto con dei ‘mash-up’ tra le sigle dei cartoni animati e la musica elettronica.

Vita privata e curiosità su Antonella Arpa: ecco tutto quello che sappiamo di lei

La vita privata di Antonella Arpa è davvero difficile da conoscere. Lei, infatti, è estremamente riservata e non parla mai della sua sfera privata e sentimentale, che non mostra nemmeno sui social. Quello che sappiamo è che la Arpa è una sportiva e si allena almeno 4 volte a settimana. Amante del calcio, è anche una grandissima tifosa del Napoli.