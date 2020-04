Barbara D’Urso si è mostrata letteralmente in difficoltà a Pomeriggio Cinque: ecco che cosa è successo in diretta televisiva.

Anche oggi, mercoledì 29 Aprile, è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. Dalle 17:20 circa, Barbara D’Urso è stata al timone di un appuntamento davvero imperdibile del suo show che, come al solito, è stato interamente dedicato al Coronavirus. Come sempre, la conduttrice televisiva non ha potuto fare a meno di raccontare ed aggiornare i suoi followers su quanto è accaduto nel nostro Paese in queste ultime ore. Ma non solo. Perché, oltre a numerose e preziosissime notizie di cronaca, la puntata odierna non ha affatto mancato di qualche momento di divertimento e di risate. Ecco. È proprio durante uno di essi che la padrona di casa si è mostrata in evidente difficoltà. Perché? Siete proprio curiosi di saperlo? Ecco tutti i dettagli.

Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso in difficoltà: cos’è successo

Oltre ad aver dedicato tantissimo tempo al Coronavirus e a tutti i suoi collegamenti in diverse città italiane, Barbara D’Urso ha offerto ampio spazio ad un’invenzione davvero geniale. Nel reparto di cardiologia di un ospedale di Cisanello, a Pisa, infatti, è stato ‘costruito’ un aggeggio che permette ai malati di Covid-19 di mettersi in contatto con i propri familiari. Il primo a ‘testare’ questo ‘esperimento’ è stato Gianfranco, un signore di ottanta anni che, grazie a questo apparecchio, ha avuto la possibilità di interagire con i suoi cari. Il momento oltre che ad essere stato davvero emozionante è stato anche divertente. Perché, dopo aver rivisto i suoi familiari, il signore ha messo su un simpatico siparietto con la padrona di casa. L’inviata della conduttrice di Pomeriggio Cinque, infatti, ha svelato a Barbara D’Urso che, prima del collegamento, Gianfranco si era espresso con dei commenti positivi. ‘Non andiamo oltre’, ha riferito la giornalista. Tuttavia, la padrona di casa ha cercato in tutti i modi di venire a sapere di che apprezzamenti si parlasse. Ma, dopo l’affermazione dell’ottantenne ‘mi arrestano’, ha preferito evitare.

‘No, facciamoli fare questi apprezzamenti positivi se si possono dire in televisione’, dice Barbara D’Urso dopo la confessione della sua giornalista. Ma, dopo essere venuta a sapere dal diretto interessato che non poteva svelarli, in evidente ‘difficoltà’ ha detto: ‘Allora me li immagino’.