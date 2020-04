Pronto Detto Fatto, Bianca Guaccero svela un retroscena inedito sul suo rapporto con Ilary Blasi: “Avevamo 14 anni…”, ecco cosa ha raccontato la conduttrice durante la diretta social.

In questo periodo di emergenza Coronavirus, molti programmi televisivi sono stati sospesi. Tra questi, c’è anche ‘Detto fatto’, lo show condotto tutti i giorni alle 14.00 da Bianca Guaccero su Rai Due. La conduttrice, che in queste settimane è stata molto presente sui social per tenere compagnia ai suoi followers e condividere con loro il suo modo di trascorrere la quarantena, dallo scorso 23 marzo ha spostato ufficialmente su Instagram anche la sua trasmissione. Da un mese, infatti, tre volte a settimana è possibile guardare sul profilo Instagram ufficiale del programma, ‘Pronto Detto Fatto’, una diretta che Bianca Guaccero fa con i protagonisti soliti della sua trasmissione, come Jonathan Kashanian, Carla Gozzi e Gianpaolo Gambi. Tutorial, quiz e test, a cui partecipano anche gli spettatori, riempiono l’ora e mezza di diretta, che in questo modo tiene compagnia e intrattiene le tante persone costrette in casa. Nella diretta di oggi, mentre parlava con Jonathan, la Guaccero ha svelato un inedito retroscena sulla collega Ilary Blasi, che risale addirittura a quando avevano 14 anni. Volete sapere di cosa si tratta? Eccovi accontentati!

Bianca Guaccero, svela un inedito retroscena su Ilary Blasi: “Avevamo 14 anni…”, ecco il racconto a Pronto Detto Fatto

Bianca Guaccero e Ilary Blasi, a quanto pare, si conoscono davvero da tanti anni. Non tutti lo sapevano, ma oggi la conduttrice di ‘Pronto Detto Fatto’ ne ha parlato durante la diretta Instagram che fa tutti i lunedì, mercoledì e venerdì da casa sua. Mentre parlava con Jonathan Kashanian, infatti, la Guaccero ha raccontato un retroscena inedito che riguarda il suo primo incontro con la moglie di Francesco Totti. Un incontro che risale addirittura a quando entrambe avevano 14 anni. Bianca ha raccontato che all’epoca fu contattata per un fare un provino per diventare velina di Striscia la Notizia, così partì alla volta di Roma e Milano insieme a sua madre. Proprio in quell’occasione incontrò la Blasi: “A un certo punto si è seduta di fronte a me un ragazza bellissima e biondissima. Era Ilary!”, ha raccontato la Guaccero, “Le ho detto: tu sei bionda, io mora, facciamo il provino per le veline!”

Anche Elisabetta Gregoraci è intervenuta durante la diretta e ha confermato l’accaduto, visto che anche lei era presente a quel provino. Davvero incredibile, non trovate?