Canale 5, cambi in vista sulla rete Mediaset: prossimamente stop a ‘Beautiful’ e ‘Una Vita’, cosa invece andrà in onda nella fascia pre pomeridiana

Ormai in questo periodo di crisi generale, dovuto all’arrivo del Coronavirus, anche le emittenti televisive si stanno adattando come meglio riescono. Inizialmente quando non si trattava ancora di pandemia globale, si era optato per la messa in onda dei programmi, senza ovviamente l’entrata del pubblico, proprio al fine di evitare il diffondersi il virus. Col passare delle settimane si è però capito che neanche questo era sufficiente, così si è deciso di sospendere moltissimi programmi, tra cui ‘Le Iene’, ‘Uomini e Donne’ e così via. Inutile dirvi che moltissimi di questi programmi hanno lasciato spazio ai programmi d’informazione. Le emittenti televisive hanno però ritenuto più giusto equiparare il tempo dei programmi dedicati all’informazione sul covid con quelli di svago, per permettere alle persone chiuse in casa a causa della quarantena di potersi svagare per qualche ora. Sappiamo bene che in questo periodo i programmi più visti sono certamente le soap opere del primo pomeriggio, come Beautiful e Una Vita, seguiti poi da Il Segreto in onda dalle 16:20.

Canale 5, cambi in vista sulla rete: stop a ‘Beautiful’ e ‘Una Vita’

Con grande dispiacere di tutti gli appassionati delle soap, la Mediaset ha deciso di effettuare uno stop alle due grandi soap del pomeriggio ‘Beautiful’ e ‘Una Vita‘. Le riprese delle due serie tv purtroppo hanno subito un brusco stop nelle riprese televisive, proprio a causa del Coronavirus. Qui in Italia la puntate vanno in onda con otto mesi di ritardo rispetto ai paesi originali, ma le sale di doppiaggio sono state chiuse, quindi ancora non è possibile sapere quante altre puntate sono pronte per la messa in onda in lingua italiana. Nel frattempo la Mediaset ha deciso di stoppare le due serie tv nel weekend e mandare in onda un classico italiano che negli anni ha continuato a riscuotere successo. Stiamo parlando dell’accoppiata vincente di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.

A partire da Domenica infatti ‘Casa Vianello’ andrà in onda dalle 14:05 su Canale 5. La soap è tra i progetti italiani più amati di sempre, andata in onda dal 1988 al 2007, per ben 16 stagioni. Ovviamente non ci resta che aspettare per capire se ‘Beautiful’ e ‘Una Vita’ subiranno delle variazioni anche in settimana.