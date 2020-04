Coronavirus, Bill Gates avverte: “Non torneremo alla normalità prima di 1-2 anni”, ecco le parole del fondatore di Microsoft sull’emergenza mondiale causata dalla pandemia.

L’emergenza Coronavirus continua a tenere alta la tensione in Italia e non solo. Nonostante un lieve miglioramento dei numeri e l’avvicinarsi della Fase 2, la situazione è ancora molto critica e delicata, nel nostro Paese come nel resto del mondo. Continua incessantemente la ricerca degli esperti, che lavorano a un vaccino contro il Covid-19, oltre che alla creazione dei test sierologici che permettano di avere notizie e numeri più precisi. Una delle fondazioni più attive in questo senso è sicuramente la ‘Bill e Melinda Gates Foundation’, che da settimane sta fornendo ingenti somme di denaro e supporto tecnologico ai vari centri di ricerca mondiali. Bill Gates, fondatore di Microsoft e filantropo di fama mondiale, si è detto pronto anche a finanziare i vaccini ed è dunque in prima linea per aiutare il mondo a combattere questa terribile pandemia. In un’intervista rilasciata a ‘Le Figaro’ e ripresa in esclusiva italiana da Repubblica, Gates ha parlato della situazione attuale, dicendo che la normalità non tornerà prima di 1-2 anni: ecco le sue parole nel dettaglio.

Bill Gates dall’inizio dell’emergenza è sempre stato in prima linea per aiutare la ricerca con la sua fondazione. Il fondatore di Microsoft, che nel 2015 in una conferenza della ‘The Slaping Foundation’ aveva anche predetto la possibilità di una pandemia globale causata da un virus misterioso, si è offerto di finanziare i vaccini e si sta occupando molto della situazione attuale. In una lunga intervista a Le Figaro, ripresa anche da Repubblica, Gates ha detto che tutta la sua attenzione al momento è rivolta a combattere il virus. Secondo le sue previsioni, non sarà possibile tornare alla normalità prima di 1-2 anni: “Con un sistema basato su test e tracciamento dovrebbe essere più facile individuare e abbattere i focolai, ma non torneremo alla vita normale perché le persone avranno comunque paura del contagio”, ha spiegato il fondatore di Microsoft.

Gates ha sottolineato che tutta la sua attenzione al momento è rivolta a combattere il Covid-19: “E’ un dramma enorme, e tutto ciò che potremo fare per dare una mano, lo faremo”, ha concluso.