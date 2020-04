Costanza Caracciolo, in una recente intervista, ha svelato un inaspettato ed inedito retroscena sul suo parto: ecco di che cosa parliamo.

Dopo essere diventata madre della piccola Stella, pochissime settimane fa, Costanza Caracciolo ha messo al mondo la sua secondogenita Isabel. Seppure in un momento drammatico per tutto il nostro Paese, l’ex velina di Striscia la Notizia è stata la protagonista di un momento davvero speciale: la nascita della sua seconda figlia. Certo, il parto non è stato affatto un momento facile. Anche perché, come raccontato dalla diretta interessata sul suo canale social ufficiale, a causa dell’emergenza Coronavirus, la pugliese è stata costretta a recarsi in ospedale completamente da sola e, quindi, a partorire senza avere il sostegno del suo compagno Cristian Vieri. Tuttavia, in una recente intervista per il settimanale Chi, la bellissima Caracciolo ha raccontato di un retroscena davvero inedito. Ecco di che cosa parliamo.

Costanza Caracciolo, inedito retroscena sul parto svelato soltanto adesso

Come raccontavamo precedentemente quindi, a causa dell’emergenza Coronavirus, Costanza Caracciolo è stata costretta a mettere al mondo la sua secondogenita Isabel completamente da sola. Quindi, senza il sostegno del suo compagno Cristian Vieri. È proprio per questo motivo che, come detto dalla diretta interessata, il sentimento che, in quel momento, prevaleva era la paura. Tuttavia, in una recente intervista per il settimanale ‘Chi’, l’ex velina di Striscia la Notizia ha confessato che, appena si è resa conto dell’incredibile staff tutto al femminile che l’ha aiutata a partorire, la paura è completamente svanita. Rendendo il suo parto davvero ‘stupendo’. Sapete perché? Scopriamo l’inedito retroscena che soltanto adesso la giovane Costanza ha svelato.

Partorire senza il sostegno del proprio compagno, si sa, è davvero bruttissimo. Tuttavia, grazie al sostegno del team tutto a femminile, il secondo parto di Costanza Caracciolo è stato davvero stupendo. Non soltanto perché, come dicevamo precedentemente, ha avuto dalla sua parte tantissime donne che l’hanno sostenuta, ma anche perché c’è stato una musica in sottofondo davvero piacevolissima. ‘All’inizio avevo paura, invece è stato un parto stupendo, con la musica in sottofondo e un team al femminile’, racconta Costanza.