Luca Argentero ha una cugina famosa: non tutti conoscono questa parentela! Curiosi? Vi sveliamo chi è la showgirl, cugina del famoso attore.

E’ stato protagonista in tv nelle ultime settimane, Luca Argentero con Doc-Nelle tue Mani ha intrattenuto migliaia di italiani in piena Emergenza Coronavirus. L’attore di grande talento sta anche per diventare papà: la sua compagna, Cristina Marino, è in dolce attesa. Ma oltre a conoscere la sua dolce metà e la sua carriera cinematografica, sapete chi è la cugina di Luca Argentero? Non tutti sanno che l’attore ha un grado di parentela con una famosa showgirl. Curiosi? Ecco di chi si tratta.

Luca Argentero, sapete chi è sua cugina? È una famosa showgirl

Sapete che Luca Argentero ha una cugina famosa? Proprio così! Parliamo di Alessia Ventura! La showgirl, attrice e modella, nata a Moncalieri nel 1980, ha un grado di parentela con l’ex gieffino! Sul web si legge inoltre che è stata proprio lei ad iscrivere Luca al famoso reality a cui ha preso parte nell’edizione del 2003.

Alessia è molto famosa non solo per aver interpretato il ruolo di Eleonora Sorrenti in CentoVetrine, ma anche per esser stata una delle letterine di Passaparola al fianco di Ilary Blasi. Ha recitato in Carabinieri 7, Una Poltrona per due ed ha condotto famosi programmi come I raccomandati, Vuoi scommettere?, Speciale Sanremo. La Ventura è una bellissima donna ed infatti ha fatto da modella e testimonial di collezioni d’abbigliamento. Famosa è stata anche la sua vita privata: è stata fidanzata per 5 anni con Pippo Inzaghi. Dal 2019 è fidanzata con Gabriele Schembari, ex portiere. Sui social la showgirl è molto attiva: pochi giorni fa ha pubblicato una sua fotografia in cui è davvero splendida.