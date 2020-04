Summertime, la serie tv italiana su Netflix: cast, trama e dove è stata girata

È uscita su Netflix “Sumertime”, nuova serie tv italiana: ecco il cast, la trama e dove è stata girata la serie televisiva

Oggi, mercoledì 29 aprile 2020, è il giorno di Summertime, serie televisiva italiana diretta da Francesco Lagi e Lorenzo Sportiello. Si tratta della quarta serie italiana prodotta da Netflix, dopo Suburra, Baby e Luna Nera. In cantiere ci sono altre tre serie televisive: Curon di Ezio Abbate, Fedeltà (titolo provvisorio) adattamento dell’omonimo romanzo di Marco Missiroli e Zero di Antonio Dikele Distefano. La nuova serie televisiva è ispirata a Tre metri sopra il cielo, ma con il romanzo (e poi l’omonimo film) di Federico Moccia pare non abbia niente a che fare. La serie tv italiana ha cercato di riprodurre l’atmosfera estiva durante gli anni adolescenziali. L’estate dunque arriva prima su Netflix. E, considerando l’emergenza Coronavirus, vedere il mare – almeno in televisione – è sicuramente un passo avanti.

Summertime: cast, trama e dove è stata girata

La serie televisiva è prodotta da Cattleya, diretta da Francesco Lagi e Lorenzo Sportiello e trasmessa dalla piattaforma di streaming già citata. Gli attori principali sono Ludovico Tersigni, già noto per aver interpretato Giovanni Garau in SKAM Italia, e Rebecca Coco Edogamhe, giovane attrice esordiente. Insieme a loro ci saranno anche Amanda Campana e Andrea Lattanzi. Ludovica e Rebecca interpreteranno i ruoli di Ale e Summer, due ragazzi abbastanza diversi che vengono travolti da un’attrazione fortissima durante un’estate sulla costa adriatica. Ale è un ex campione di moto, ribelle e deciso a riprendere in mano le redini della propria vita (proprio come Step di “Tre metri sopra al cielo”). Summer, invece, è una ragazza che non vuole omologarsi alla massa e sogna di volare lontano (come Baby nel romanzo di Moccia). Il loro amore sboccia sulla spiaggia e cresce forte assieme al sole dell’estate. Le vacanze per loro diventeranno un viaggio indimenticabile, che li allontanerà da ciò che erano prima di conoscersi.

Le riprese degli otto episodi della serie televisiva sono iniziate il 21 giugno 2019 e sono state girate sulla costa adriatica, tra Rimini e Ravenna. Alcune scene, invece, sono state girate a Cesenatico, mentre le riprese della serie tv sono state terminate a Roma. Questi i luoghi toccati dalla produzione, ma è chiaro che le spiagge e i tramonti romagnoli prevarranno sul resto. Alcune scene della nuova serie televisiva italiana sono state girate sui lidi più famosi della costiera romagnola.

Gli italiani, attraverso le avventure di Ale e Summer, potranno vivere l’atmosfera estiva che un po’ manca e di cui si ha molta molta nostalgia soprattutto in questo periodo.