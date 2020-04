Jole Santelli, Governatrice della Calabria ha deciso di riaprire bar e ristoranti a partire dal 30 aprile.

La cosiddetta Fase 2 prevista per il 4 Maggio in alcune regioni sembra che sia partita prima del previsto. La Governatrice della Calabria, Jole Santelli, ha infatti emanato un’ordinanza secondo cui da oggi si ricominciano le attività nei bar, nelle pasticcerie, nelle pizzerie e nei ristoranti, con somministrazione esclusiva attraverso tavoli all’aperto. Una decisione nettamente in controtendenza rispetto alle decisioni prese dal Governo Conte che, come sappiamo, ha dichiarato che dal 4 maggio bar e ristoranti potranno riaprire solo i modalità take away e che per tornare a sedersi ad un tavolino ci sarà ancora molto tempo da aspettare.

Coronavirus, Calabria: l’ordinanza della Santelli

L’ordinanza della governatrice Jole Santelli, come si legge su La Repubblica, prevede quindi la ripresa delle attività commerciali quali bar e ristoranti con servizio esclusivo all’aperto e se possono garantire le misure minime anti-contagio. Come dicevamo una decisione nettamente in controtendenza rispetto al solito, ma il Governo è pronto alla diffida e poi ad impugnare questa decisione. Che per altro, è anche piuttosto strana visto che la Governatrice aveva qualche giorno fa pensato persino di chiudere il sud perchè la fase 2 di Conte avrebbe portato ad un nuovo esodo verso sud. Ora invece scatta un liberi tutti ben prima del 4 maggio soprattutto per alcune attività che, come avevamo detto, secondo il DPCM di Conte potrebbero riaprire solo dal 1° giugno. Ma non solo, la Santelli ha dato l’ok anche allo spostamento in altri comuni e allo sport individuale. Un’ordinanza definita come portatrice de il “linguaggio della fiducia” visto che in queste settimane i calabresi hanno dimostrato senso civico e rispetto delle regole.

Sindaci e ristoratori dicono “no” alla riapertura

Altri Sindaci della Calabria però insorgono contro questa decisione sostenendo che non si gioca sulla pelle dei propri cittadini. Così rapidamente, molti sindaci hanno emanato delle ordinanze diverse rispetto a quella presa dal governatore della Calabria per avvisare i cittadini che si seguiranno le regole di Conte e non quella prese dalla Santelli. Oltre ai Sindaci il PD ha definito questa ordinanza come molto rischiosa e fuori da ogni logica dimenticando ogni senso di responsabilità istituzionale. Anche molti ristoratori non sono concordi con questa decisione sostenendo che la Calabria riaprirà solo quando tutti saranno veramente sicuri perché “Questa ordinanza non risolve le problematiche del nostro settore”.

Inoltre in molti hanno fatto notare come questa ordinanza sia assolutamente discriminatori tra i locali che hanno uno spazio all’aperto e quelli che invece non ce l’hanno. Una politica discriminatoria, così è stata definita da alcuni ristoratori che preferiscono aspettare un tavolo tecnico prima di prendere qualsiasi decisione.