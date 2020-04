Qualche ora fa, Chiara Ferragni ha condiviso con i suoi followers un selfie in intimo che, in un batter baleno, ha ‘smosso’ Instagram: pioggia di like.

Su Instagram, Chiara Ferragni è una vera e propria celebrità. Con un profilo che conta più di 19 milioni di followers, la giovane influencer è solita intrattere i suoi ‘spettatori’ con delle foto e dei siparietti con suo marito Fedez davvero incredibili. Pochissime ore fa, non a caso, la giovane Ferragni ha deciso di condividere un selfie in intimo più che da capogiro. In cui, com’è giusto che sia, si intravede chiaramente la sua smisurata bellezza. Certo, siamo abituati ad ammirarla. Perché, come dicevamo precedentemente, l’influencer è solita condividere degli scatti favolosi. Tuttavia, con quest’ultimi di pochissimo tempo fa la moglie del rapper ha completamente ‘smosso’ il social network. In senso positivo, ovviamente. In un batter baleno, pensate, la foto in questione ha ricevuto una vera e propria pioggia di likes e di commenti di apprezzamento. Vi abbiamo incuriosito abbastanza? Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme. Non ve ne pentirete!

Chiara Ferragni, il selfie in intimo conquista Instagram: quanti complimenti!

Con quest’ultima foto su Instagram, Chiara Ferragni ha letteralmente mandato in subbuglio il tanto famoso social network. Qualche ora fa, come dicevamo precedentemente, l’influencer ha condiviso un entusiasmante selfie in intimo. Che, in un batter baleno, ha catturato l’attenzione dei suoi sostenitori. Sapete perché? Scopriamo da vicino di che cosa parliamo nel dettaglio.

Ebbene si. È proprio questo impressionante ed incredibile scatto in intimo che, qualche ora fa, Chiara Ferragni ha deciso di pubblicare sul suo canale social ufficiale. Insomma, che dire? È davvero splendida! E, badate bene, non siamo i soli a dirlo. In un batter baleno, infatti, lo scatto in questione ha ricevuto una vera e propria pioggia di likes.

Pensate, questi ne sono soltanto alcuni. Infatti, se si va a spulciare con attenzione lo scatto in questione, si può vedere chiaramente che ci sono davvero tantissimi commenti che apprezzano pienamente la smisurata bellezza di Chiara e del suo scato.