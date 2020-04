Coronavirus, Silvio Brusaferro: “La curva dei contagi continua a decrescere”, ecco le parole del Presidente dell’Istituto Superiore della Sanità durante la conferenza stampa di questa mattina.

L’emergenza Coronavirus continua a tenere col fiato sospeso l’Italia e non solo. Tra pochi giorni partità la cosiddetta Fase Due, ovvero la fase di convivenza con il virus. Il 4 maggio, infatti, avverrà una lenta riapertura di alcuni settori produttivi e ci sarà un lieve allentamento delle misure restrittive imposte dal Governo lo scorso 9 marzo. In questa fase sarà infatti possibile spostarsi da casa per fare visita ai congiunti all’interno della propria Regione, ma sarà anche possibile tornare al proprio domicilio per chi è rimsto ‘bloccato’ in altre Regioni. Un cambiamento importante, che ha portato a prevedere un nuovo ‘esodo’ dalle regioni del Nord verso il Sud Italia. In questa fase, come sottolineato anche dal Premier Conte, sarà necessario prendere tutte le misure di sicurezza perché la riapertura potebbe portare a una nuova risalita dela curva dei contagi. Al momento, però, i dati sono buoni. Ne ha parlato questa mattina in conferenza stampa il Presidente dell’Istituto Superiore della Sanità, Silvio Brusaferro, che ha dato alcune notizie sui numeri attuali nelle diverse Regioni, sottolineando che la curva dei contagi continua a decrescere: ecco le sue parole nel dettaglio.

Questa mattina presso l’Istituto Superiore della Sanità c’è stata la conferenza stampa del Presidente Silvio Brusaferro, il quale ha fatto chiarezza sui numeri attuali dell’emergenza, dando una serie di buone notizie. Il professor Brusaferro ha dichiarato che dagli ultimi bollettini risulta che la curva dei contagi sta continuando a scendere, così come aumentano le Regioni italiane in cui c’è un numero limitato dei casi. “La curva continua a decrescere, sia come casi che come numero di sintomatici, il che è la consegueza delle misure messe in atto”, ha detto Brusaferro. Una notizia decisamente positiva, questa, alla quale si aggiunge quella che il numero delle zone rosse in tutto il Paese è passato da 116 a 74 e che il tasso di contagio R0 del virus è al di sotto dell’1 in tutte le Regioni. Tutte notizie che fanno ben sperare e che, secondo Brusaferro, sono arrivate grazie alle misure adottate dal Governo e dall’adesione dei cittadini ad esse.

Brusaferro ha infine sottolineato che la curva epidemiologica è analoga per gli italiani e per i cittadini stranieri.