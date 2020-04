Elena Sofia Ricci è la famosa attrice italiana, vincitrice di molteplici premi per le sue interpretazioni cinematografiche: sposata con il compositore Mainetti, ha due splendide figlie. Scopriamo insieme la vita dell’attrice.

Elena Sofia Ricci è annoverata tra le migliori attrici italiane attualmente. Nel corso della sua carriera lavorativa ha vinto numerosi premi come il David di Donatello per la migliore attrice protagonista per ben due volte ed uno per la migliore attrice non protagonista, tre Nastri d’Argento, 1 Globo d’Oro, 4 Ciak d’oro. Elena ha vinto anche un 1 Premio Alberto Sordi e due volte il Telegatto. Il suo vero nome è Elena Sofia Barucchieri, ma da tutti è conosciuta come inizialmente citato. L’attrice è sposata con Stefano Mainetti: prima di lui ha avuto un’altra importante relazione con Pino Quartullo. Curiosi di conoscere tutto ciò che c’è da sapere su Elena Sofia Ricci? Vi sveliamo tutto.

Elena Sofia Ricci: marito, figlie ed i molteplici premi vinti dalla famosa attrice italiana

Elena Sofia Ricci, pseudonimo di Elena Sofia Barucchieri, è nata a Firenze il 29 marzo 1962 da papà Paolo e mamma Elena Ricci Poccetto, scenografa. L’attrice si fece notare al cinema con Pupi Avati nel film Impiegati e grazie all’interpretazione vinse il suo primo premio come miglior attrice rivelazione, il Globo d’Oro. A partire dal 2004 sono state numerose le sue interpretazioni in popolari serie televisive ma il totale successo arriva nel 2006 con il ruolo di Lucia Liguori nella fiction di Canale 5, I Cesaroni. Elena ha fatto parte della serie per 5 stagioni, fino al 2011. Contemporaneamente è stata sul set di altre fitcion e film come ‘Giovanni Falcone – L’uomo che sfidò Cosa Nostra’, ‘Tutti i rumori del mondo’, ‘Contro ogni volontà, e con ‘Io e mia sorella’ vince Nastro d’argento, David di Donatello e Ciak d’oro come miglior attrice non protagonista. Ha vinto altro David di Donatello per la migliore attrice protagonista ed un Ciak d’Oro per il ruolo in ‘Ne parliamo il lunedì. L’abbiamo vista nel film di Ferzan Ozpetek, Mine vaganti, con il quale ha vinto il Ciak d’oro ed il Nastro d’argento alla miglior attrice non protagonista. Sono veramente infiniti i ruoli che ha interpretato nella sua carriera da attrice: che sappiamo sulla sua vita, oltre a quella lavorativa?

Elena Sofia Ricci è legata particolarmente a Renato Zero: i due condividono una speciale amicizia e l’attrice è stata anche interprete di due videoclip del famoso cantante. Ha inoltre preso parte a campagne per la promozione della diagnosi precoce del tumore alla mammella, a Save the Children, Sos Congo e per la lotta contro il fumo. Nel 2018 la Ricci ha vinto un nuovo David di Donatello come miglior attrice protagonista per la sua ottima prestazione in ‘Loro’, film biografico su Silvio Berlusconi. Ora è in tv con la nuova fiction su Rai Uno, Vivi e lascia vivere.

Vita privata dell’attrice

Elena Sofia Ricci nel ’96 ha sposato Pino Quartullo: dal loro amore è nata la primogenita dell’attrice, Emma. Sapete che recita anche lei in Vivi e lascia vivere? La giovane Quartullo interpreta il ruolo della protagonista, Laura, da giovane. Per mamma e figlia è stata la prima volta sul set insieme. Ritornando alla vita sentimentale della famosa attrice, sappiamo che dopo la separazione da Pino, Elena ha sposato nel 2003 Stefano Mainetti. Dall’amore con il compositore è nata Maria. Sapete chi è sua sorella? La famosa danzatrice italiana Elisa Barucchieri.

La famosa attrice a soli 12 anni è stata vittima di un terribile dramma. In un’intervista ha rivelato di aver subito violenze sessuali da un uomo che fu poi arrestato.