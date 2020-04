Elena Sofia Ricci, sapete qual è il vero nome dell’attrice di Vivi e Lascia Vivere? Ve lo sveliamo subito.

È andata in onda giovedì 23 aprile la prima puntata di Vivi e Lascia Vivere, la nuova fiction Rai con protagonista Laura, una madre di tre figli che custodisce un enorme segreto. Ad interpretare il ruolo è Elena Sofia Ricci, una delle attrici più apprezzate del nostro piccolo schermo. Sono tanti i fan che, attraverso i social, fanno sentire il loro calore all’attrice, che anche in questa nuova ‘avventura’ televisiva sta convincendo il pubblico. Ma forse non tutti sanno che quello che tutti conosciamo non è il suo vero nome, ma uno pseudonimo! Curiosi di sapere come si chiama davvero Elena Sofia Ricci? Ve lo sveliamo subito.

“A volte un vincitore è semplicemente un sognatore che non ha mai mollato. Nelson Mandela…Stasera una nuova puntata di Vivi e Lascia Vivere. Ne vedrete delle belle!”. È questa la didascalia al post apparso poche ore fa sulla pagina social di Elena Sofia Ricci. Questa sera, infatti, ci sarà la seconda attesissima puntata della fiction Rai, che sembra aver già conquistato i telespettatori. Merito senza dubbio anche della presenza dell’attrice, che è uno dei talenti più apprezzati del nostro Paese. I fan non vedono l’ora di scoprire le nuove vicende di Laura Ruggero e della sua famiglia. Ma, nel frattempo, siete curiosi di conoscere il vero nome di Elena Sofia Ricci? Proprio così, questo che tutti conosciamo è, in realtà, uno pseudonimo. Il vero nome dell’attrice è Elena Sofia Barrucchieri! Ciò che cambia, insomma, è il suo cognome.

Una curiosità sull’attrice che non tutti conoscevano! Adesso non vi resta che prepararvi alla visione della seconda puntata della fiction: in onda, questa sera , il terzo e quarto episodio della serie. Non perdetevela!