Emma Marrone e le sue pose: il dettaglio che non sfugge

Emma Marrone si fotografa su Instagram in diverse pose: il dettaglio non sfugge, ecco di cosa si tratta, il botta e risposta con un follower nei commenti.

Emma Marrone è sempre molto presente e attiva sui social, in particolare in questo periodo in cui è costretta a stare in casa a causa dell’emergenza Coronavirus. La cantante sta tenendo tanta compagnia ai suoi followers con dirette, foto e video che pubblica quotidianamente sul suo profilo Instagram. Traa tutte le dirette ricordiamo sicuramente quella con Fedez, ma anche la videochiamata con Alessandra Amoroso a inizio quarantena, con tanto di imperdibile gaffe di quest’ultima. Insomma, Emma ha un rapporto bellissimo con i suoi fan e condivide davvero molto con loro, mostrando quello che fa tutti i giorni, senza troppi filtri. Poco fa la cantante ha fatto impazzire tutti con una serie di scatti in cui assume pose diverse, che hanno ricevuto una vera e propria pioggia di complimenti. Un dettaglio, in particolare, non è sfuggito all’attenzione dei fan: scopriamo insieme di che si tratta.

Emma Marrone e le sue pose su Instagram: ecco il dettaglio che non è sfuggito ai fan

Emma Marrone condivide molto della sua vita quotidiana sui social, soprattutto da quando è in quarantena. La cantante salentina sta mostranodo ai folloowers il suo modo di trascorrere il ‘lockdown’, tra allenamenti, relax e iniziative a scopo benefico. Poco fa invece, forse per ingannare la noia, Emma si è divertita a scattarsi una serie di foto in cui assume tante pose diverse. In tutti gli scatti la MArrone è sul divano di casa, vestita in modo casual, con jeans e t-shirt, e con un bellissimo rossetto rosso sulle labbra. Le immagini sono tutte diverse: occhi chiusi, occhi aperti, sguardo provocante, sorriso, occhiolino. Insomma, in ogni foto Emma ha un’espressione diversa.

“Scorri per vedere tutte le pose che mi sono sparata oggi”, scrive Emma, che manda un abbraccio pieno di forza e coraggio ai suoi fan, costretti come lei in casa. Un commento tra i tanti, però, non è certo passato inosservato.

A quanto pare il fan in questione è impazzito per la foto in cui Emma fa l’occhiolino, e lei ha risposto al suo commento con tante faccine divertite e un cuoricino. Questo è solo uno dei tantissimi commenti giunti al post della Marrone, che ha ricevuto una vera e propria pioggia di complimenti per la sua bellezza e la sua simpatia.