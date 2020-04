Gf Vip, Adriana Volpe si confessa su quanto accaduto tra il marito Roberto e l’amico conosciuto nel reality Andrea Denver: “Botta di gelosia esagerata”

Tra le grandi protagoniste di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip c’è sicuramente la bellissima Adriana Volpe. La conduttrice entrata nella prima puntata del reality, ha conquistato il pubblico settimana dopo settimana, con la sua spontaneità, l’allegria e la personalità. All’interno della casa è stata ben voluta da tutti e con tutti è riuscita creare un bel rapporto, eccezion fatta per Antonio Zequila ed Antonella Elia in un primo momento. Anche con la soubrette infatti è riuscita ad appianare gli screzi che si erano venuti a creare. Con tutti chi più, chi meno è riuscita a stabilire un rapporto abbastanza sincero, in particolare con Andrea Denver. Il rapporto tra il modello e la conduttrice spesso ha fatto mormorare il web, e anche il marito della Volpe, che in più di un’occasione è stato ammonito per qualche commento pungente. Ma adesso la conduttrice ha voluto chiarire una volta è per tutte la situazione venutasi a creare tra lei, il marito e il modello.

Gf Vip, Adriana Volpe sul marito Roberto: “Botta di gelosia esagerata”

Adriana Volpe nel corso delle settimane, ha spesso fatto ingelosire il caro marito Roberto, per la sua amicizia con il modello amico di Andrea Damante, Andrea Denver. Conclusasi la sua esperienza all’interno del Grande Fratello Vip, la donna non ha perso occasione per ribadire e sottolineare che quella creatasi con il modello è stata una bella amicizia, ma nulla di più. Per rimarcare ancor di più questa cosa, ha deciso di rilasciare un’intervista al settimanale ‘Il Giornale’, in cui ha spiegato anche le reazioni del marito Roberto, nel vedere determinate scene in televisione o sui social. In particolar modo ha dichiarato: “Roberto ha ammesso di aver avuto una ‘botta di gelosia’ esagerata rispetto a Denver ed alcune volte scrive commenti un po’ di pancia, forse senza riflettere sul riverbero che gli stessi possono avere sotto il profilo mediatico… Mi hanno raccontato che, durante la mia permanenza al Grande Fratello, aveva disattivato i commenti sotto ai suoi post Instagram ritenendo che la sua ironia non venisse compresa ed apprezzata dal pubblico“.

Nonostante continui a rimarcare la sua posizione in merito alla questione, la donna non ha mai negato di stimare molto Denver e che lo trova un bravissimo ragazza, educato e rispettoso. In particolare: “Andrea, come spesso ho avuto modo di dire, è un ragazzo educato ed i suoi complimenti sono sempre a modo. Rido ancora quando penso che mi ha definita ‘patrimonio dell’Unesco’. È stato un valido amico nella Casa e gli auguro ogni bene, professionalmente e personalmente”. Le parole della conduttrice metterebbero definitivamente a zittire le malelingue e i malpensanti. Non ci resta che fare i nostri complimenti alla conduttrice per il percorso nel reality e per la prossima conduzione.