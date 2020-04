Giuseppe Conte, dove seguire il discorso sull’importante informativa del Governo

Tra poche ore, Giuseppe Conte parlerà alla Camera dei Deputati e al Senato per un’importante informativa del Governo, ecco dove seguire il discorso.

Come annunciato in un nostro recentissimo articolo, Giuseppe Conte, a breve, terrà un discorso alla Camera dei Deputati e al Senato per informare di un’importante decisione del Governo per le attività che sono in ripresa. Sappiamo che dal 4 Maggio inizierà la cosiddetta Fase Due. E con essa, come raccontato dettagliatamente precedentemente, inizierà anche la lenta e graduale ripresa dell’Italia. Da Lunedì, infatti, le attività di manifattura, di costruzioni e di vendita all’ingrosso per questi due settori possono aprire nuovamente senza alcun problemi. Mentre dal 18 Maggio, invece, assisteremo alla riapertura di attività legata alla vendita al dettaglio. Quindi, senza alcun dubbio, tra poco meno di un’ora, il Presidente del Consiglio parlerà abbondantemente di questo. Ecco, appurato che il discorso alla Camera dei Deputati avverrà alle ore 10, dove è possibile seguirlo? Scopriamolo insieme.

Giuseppe Conte, dove seguire il discorso del premier? I dettagli

Tra poco meno di un’ora, Giuseppe Conte, come dicevamo precedentemente, terrà un discorso dapprima alla Camera dei Deputati ed, in seguito, al Senato per annunciare un’importante informativa del Governo sulla ripresa della attività. Come spiegato in un nostro recente articolo, non sappiamo esattamente che cosa voglia comunicare il Presidente del Consiglio. Fatto sta che, in prospettiva dell’avvio della Fase Due e, quindi, della graduale ripresa economica dell’Italia, il Capo del Governo voglia dare delle importanti informazioni sulla vicenda. L’appuntamento, come dicevamo, è alle ore 10 alla Camera dei Deputati. Mentre alle ore 12:30 al Senato. Ecco, dove è possibile seguire entrambi i discorsi?

Tra pochissimo, quindi, Giuseppe Conte sarà in collegamento in diretta dalla Camera dei Deputati ed, in seguito, dal Senato per dare un’importante informativa del Governo sulla ripresa delle attività. Ecco, dove è possibile seguire il suo discorso? Senza alcun dubbio, così come la volta scorsa, la diretta è possibile seguire in streaming. In primis, sul canale social ufficiale del Presidente del Consiglio e del Governo. Ma non solo. Perché, senza alcun dubbio, ci saranno tantissimi altri canali che offriranno ampio spazio alle parole del Premier.

A partire, quindi, da questo canale Youtube in cui, da come si può vedere, si potrà assistere al discorso in diretta fino a Canale 5, ciascuno di noi può ascoltare con le proprie orecchie le parole di Giuseppe Conte.