Giuseppe Conte parlerà alla Camera dei Deputati e al Senato per un’informativa urgente del Governo: l’annuncio

Giuseppe Conte ha annunciato che oggi, 30 Aprile 2020, parlerà dapprima alla Camera dei Deputati e poi al Senato per un importante informativa.

L’annuncio è stato qualche ora fa dal Presidente del Consiglio sul suo canale Facebook ufficiale. Oggi, giovedì 30 Aprile 2020, il premier Giuseppe Conte terrà un discorso dapprima alla Camera dei Deputati ed, in seguito, al Senato. Ebbene si. Proprio come ha fatto all’incirca una settimana fa. Quando, ancora prima di delineare e spiegare dettagliatamente il programma della Fase Due per il contenimento del Coronavirus, il Capo del Governo era intervenuto in diretta proprio alla Camera e al Senato per spiegare quali erano i cinque punti che erano stato presi in considerazione per stilare ciò che dal 4 Maggio sarebbe stato attuato in tutto il nostro Paese. Adesso, a distanza di poco più di una settimana, il premier Conte è pronto ad annunciare un’importante informativa del Governo. Ecco tutti i dettagli.

Giuseppe Conte alla Camera dei Deputati e al Senato: l’annuncio

Da Lunedì 4 Maggio, come ben sapete, seppure lentamente e gradualmente, inizia la ripresa economica dell’Italia. Tra ben quattro giorno, infatti, le attività dedite alla manifattura, alle costruzioni e alla vendita all’ingrosso per questi due settori possono ripartire. È proprio per questo motivo che, stando a quanto traspare da questo annuncio ufficiale su Facebook, il premier Giuseppe Conte terrà un discorso alla Camera dei Deputati ed, in seguito, al Senato. Oggi, giovedì 30 Aprile, il Presidente del Consiglio renderà noto, da come annunciato dal diretto interessato sul suo canale social ufficiale, un’importante iniziativa che il Governo ha preso per la ripresa delle attività economiche. Ovviamente, non sappiamo dirvi nulla di più. Dopo aver rivelato questi due interventi, il premier non ha spiegato null’altro. Fatto sta che alle ore 10 si collegherà dapprima alla Camera dei Deputati e alle ore 12:30 al Senato.

Quindi, proprio come più di una settimana fa, anche giovedì 30 Aprile, Giuseppe Conte interverrà per spiegare agli italiani un’importante informativa che il Governo ha deciso di prendere per la riprese di tutte le attività economiche.

Il discorso del premier Conte a Lodi

Dopo essersi recato a Milano, il presidente del Consiglio si è recato, qualche giorno fa, anche a Lodi. È proprio qui che il premier ha ulteriormente parlato del programma della tanto agognata Fase Due. Specificando che una lenta e graduale ripresa dell’Italia è più che necessaria ed indispensabile per evitare che la curva dei contagi possa aumentare da un momento all’altro. ‘Sono il primo che vorrei allentare le misure’, ha detto Conte, sottolineando di quanto salvaguardare la salute degli italiani adesso sia un bene primario.

