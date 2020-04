Maria De Filippi a ruota libera: la conduttrice svela tutte le novità su Uomini e Donne, Amici Speciali e Temptation Island.

L’emergenza Coronavirus ha sconvolto ogni ambito del nostro Paese e, inevitabilmente, anche le programmazioni dei nostri canali tv. Molte trasmissioni sono state momentaneamente interrotte a marzo, fino a data da destinarsi. Alcune, però, stanno gradatamente ripartendo, come Uomini e Donne, che dopo due settimane con il nuovo format, tornerà in onda lunedì 4 maggio nella versione classica ( o quasi). A parlare della ripartenza del programma è stata la padrona di casa, Maria De Filippi. Intervistata da Vanity Fair, la conduttrice ha parlato della trasmissione del pomeriggio, ma non solo. Presto andrà in onda Amici Speciali, una versione del tutto nuova del talent: scopriamo cosa ha raccontato la De Filippi a questo proposito. E sulla prossima edizione di Temptation Island…

Maria De Filippi racconta tutte le novità su Amici Speciali: come sarà il nuovo talent

Un’intervista molto intensa, quella di Vanity Fair a Maria De Filippi. Un’intervista durante la quale la conduttrice ha tolto alcuni dubbi ai fan riguardo le sue seguitissime trasmissioni. Tra cui da Amici Speciali, la nuova versione del talent più longevo della tv. Si tratta di una gara tra alcuni ex concorrenti della passate edizioni di Amici. Ma, chiaramente, la trasmissione dovrà adattarsi al momento: “Non ci sarà pubblico e ci saranno e distanze da rispettare”, spiega la De Filippi, “Si tratta di un programma diverso ed è per questo che la giuria di queste quattro serate non sarà la stessa del talent”. La conduttrice spiega che ci sarà una gara con un vincitore finale, ma che, inevitabilmente, il programma non sarà come lo avevano immaginato: “Dobbiamo riadattarci tutti, in questo momento”.

Uomini e Donne nella versione classica

Per quanto riguarda Uomini e Donne, la trasmissione è già in onda, in una nuova versione ‘virtuale’. Ma, da lunedì 4 maggio, si ripartirà con la versione classica. “Classica fino a un certo punto, visto che non ci sarà né pubblico né tutte le persone che vivono a Milano e nelle zone più colpite dal Coronavirus”. La De Filippi spiega che la versione ‘classica’ che vedremo in onda da lunedì sarebbe potuta andare in onda anche nei mesi scorsi, ma la conduttrice ha preferito evitare: “Se la regola era stare a casa doveva valere per tutti”. E sugli ascolti non proprio altissimi della nuova versione: “Il fatto che faccia tra l’11 % e il 16% è già un miracolo. A me è piaciuta, lo rifarei tutta la vita. Penso che una parte digitale resterà anche nella nuova versione”.

Temptation Island si farà?

Infine, la parentesi Temptation Island. La De Filippi è sembrata ottimista sulla possibilità di vedere in onda, questa estate, il reality dei sentimenti. I casting, come annunciato dalla Mennoia qualche ora fa, sono iniziati e c’è tutta l’intenzione di partire: “Il contatto fisico non è fondamentale, quello che fa arrabbiare di più fidanzati e fidanzate non è il massaggio alla schiena, ma la confidenza con corteggiatrice e corteggiatori, il raccontare le tue emozioni e la tua vita dopo un minuto”. Insomma, a quanto pare anche quest’anno assisteremo ai famosi falò! Non ci resta che attendere le ultime news!