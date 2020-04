Massimo Ghini, confessione ‘intima’ su Elena Sofia Ricci: le sue parole

Massimo Ghini, in un’intervista rilasciata a Di Più Tv, ha fatto una confessione ‘intima’ su Elena Sofia Ricci: ecco le sue parole

Massimo Ghini è uno degli attori più noti del cinema italiano. La sua carriera inizia molto presto, lavorando per registri del calibro di Franco Zeffirelli, Giorgio Strehler, Giuseppe Patroni Griffi e Gabriele Lavia e Vittorio Gassman. Le prime parti sono nel film “Speed Cross” di Stelvio Massi e in “Segreti segreti” di Giuseppe Bertolucci. Il successo, però, arriva nel 1988, quando recita nella commedia “Compagni di scuola” di Carlo Verdone, dove interpreta l’affascinante e cinico onorevole Valenzani. Nel corso degli anni lavora a pellicole del calibro “Senza pelle“, “Roma città aperta” e “La tregua“. Tra i vari riconoscimenti, ha ricevuto due Ciak d’oro per il miglior attore non protagonista e un Nastro d’argento alla carriera nel 2018. Una delle colleghe con le quali ha collaborato di più è sicuramente Elena Sofia Ricci, con la quale di recente ha diviso il cast in “Vivi e lascia vivere“, serie televisiva in onda su Rai Uno.

Massimo Ghini, confessione ‘intima’ su Elena Sofia Ricci

Ghini ed Elena Sofia Ricci sono, oltre che colleghi, due grandi amici. I due, infatti, hanno spesso condiviso in set in passato ed è subito sbocciata l’amicizia. L’attore infatti, in un’intervista rilasciata a Di Più Tv, ha specificato: “Non l’ho mai corteggiata, giuro. Anche perché siamo diventati amici praticamente da subito”. Nonostante la vita sentimentale dell’attore sia sempre stata molto movimentata (Sabrina Ferilli e Nancy Brilli tra le sue love story), Ghini ha ammesso di non aver mai corteggiato la Ricci, che nella sua vita è stata sposata con l’attore Pino Quartullo e con il compositore Stefano Mainetti.

L’attore poi si è lasciato andare anche ad una confessione ‘intima’ sull’attrice: “Con Elena ormai recito a occhi chiusi. E non solo perché abbiamo condiviso tanti set in passato: lei e io siamo proprio amici per la pelle”.