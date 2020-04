Sonia Bruganelli, dedica commovente su Instagram: “Manchi ogni giorno”

Sonia Bruganelli ha pubblicato una dedica molto commovente su Instagram: “Manchi ogni giorno”, ecco il post della moglie di Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli è legata a Paolo Bonolis dal 1997. I due si sono sposati nel 2002 ed hanno avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele. In questi anni, però, la Bruganelli ha saputo svincolare la sua immagine dal ruolo di ‘moglie di’ e oggi può essere definita senza ombra di dubbio una imponente imprenditrice televisiva. La Bruganelli, infatti, gestisce la Sdl Tv e dirige il team di autori del marito. Il successo di Bonolis è dovuto in gran parte anche alla moglie, accanto a lui in ogni situazione. La maggior parte dei fenomeni da baraccone presenti ad Avanti un altro o a Ciao Darwin sono scelti dalla Bruganelli e dal suo team. Sonia, inoltre, è anche molto seguita sui social, dove conta più di cinquecento mila seguaci.

Sonia Bruganelli, dedica commovente su Instagram

Sul popolare social network, la Bruganelli si definisce: “Molto madre, a volte moglie, ancora figlia, sempre sorella, altalenante amica e un po, ma solo un po’ imprenditrice”. Su Instagram la donna pubblica immagini riprese dalla sua vita privata, ma anche momenti lavorativi insieme al suo team. Proprio nelle ultime ore, però, la Bruganelli ha pubblicato un post molto commovente: “Domani è un anno che non ci sei più. Manchi ogni giorno“. Le parole sono dedicate al padre di Sonia, scomparso appena un anno fa. La ferita è ancora profonda nel cuore della Bruganelli e si evince soprattutto dalle parole pubblicate sul social network.

La foto ovviamente ha ricevuto moltissimi like in poche ore e tra i commenti i seguaci di Sonia hanno mostrato affetto e vicinanza. In momenti come questi è importante avere qualcuno che ti supporta, anche solo in modo virtuale. Per fortuna, Sonia può contare su un esercito di oltre cinquecentomila persone pronte a sostenerla.