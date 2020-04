Anticipazioni Uomini e Donne 1 Maggio: il profilo Instagram del programma pubblica un video sospetto, ecco cosa succede a Giovanna.

Domani 1 maggio 2020 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. La seguitissima trasmissione di Maria De Filippi è tornata in onda il 20 aprile, dopo lo stop dovuto all’emergenza sanitaria, con un nuovo format. La versione della trasmissione è del tutto inedita: Gemma e Giovanna conoscono i loro corteggiatori via chat. Si tratta di una conoscenza fatta di sole parole: riusciranno a trovare la loro anima gemella? Lo scopriremo con il tempo, intanto spuntano le prime anticipazioni di domani. Ecco cosa succederà a Giovanna!

Uomini e Donne Anticipazioni 1 maggio: cosa accadrà tra Giovanna e Sammy

Giovanna Abate è particolarmente presa da un utente con cui chatta, dal nome ‘Alchimista’. Alla romana piace il corteggiatore che sta conoscendo online perchè non è mai banale, a detta sua, e la sorprende sempre. Dal misterioso pretendente si sente davvero corteggiata! Ad uno dei corteggiatori della tronista, Sammy Hassan, non piace quanto sta accadendo e dal video di anticipazione della puntata di domani si nota il fastidio del ragazzo. Domani, 1 maggio 2020, alle 14.45 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne: Giovanna in diretta dalla sua ‘stanzetta’ in collegamento web con Tina, Gianni e Sammy, continuerà a chattare con il misterioso ‘Alchimista’. La pagina Instagram del programma svela che accadrà qualcosa tra la romana ed il suo corteggiatore Sammy. Ecco cosa scrive Uomini e Donne: “Non possiamo anticipare nulla di quello che accadrà fra Giovanna e Sammy… È un “Segreto”. Per scoprirlo tutti sintonizzati domani 1 Maggio alle 14.45 su Canale 5!”. Questa è la didascalia di un breve video spoiler:

E dal prossimo lunedì dovremmo ritornare a vedere il famosissimo studio di Uomini e Donne. Anche gli account social del programma hanno annunciato il ritorno dei protagonisti del famoso programma condotto da Maria De Filippi. Si legge “Uomini e Donne torna in studio con tutti i suoi ospiti da lunedì 4 Maggio alle 14.45 su Canale 5“: contenti?