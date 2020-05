Nella puntata di oggi 1 maggio di Uomini e Donne Giovanna Abate ha preso una drastica decisione: ecco cosa è successo in puntata, non sembra affatto felice la tronista.

Proseguono le conoscenze nella casetta di Uomini e Donne: il nuovo format del programma di Maria De Filippi prevede che le due troniste, Gemma Galgani e Giovanna, conoscano i loro corteggiatori tramite messaggi o video chiamate. Purtroppo l’emergenza Coronavirus non permette loro di vedere fisicamente i loro pretendenti e così Maria ha deciso di dare inizio ad una nuova versione del programma. Prima che si ritorni in studio, come in programma il 4 maggio, oggi è andata in onda una nuova puntata nella casetta. Giovanna ha preso una drastica decisione: ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Giovanna Abate: la decisione è drastica, cosa è successo

E’ finita tra Giovanna Abate e Sammy Hassan. Dopo un lungo litigio oggi, 1 maggio, attraverso la video chiamata, la tronista ha deciso di interrompere la conoscenza con il corteggiatore romano. La giovane non si fida di Sammy, crede che lui non sia interessato. “Ciao Sammy arrivederci” sono state le parole di Giovanna prima di interrompere la video call. La tronista è apparsa parecchio dispiaciuta della drastica decisione presa: sarà stata una scelta fatta con la testa o con il cuore? Intanto però continua la sua conoscenza online con il misterioso ‘Alchimista’: la Abate sta conoscendo quest’uomo e dopo le prime chiacchierate sembra esser incuriosita non poco da lui. A detta sua, non è mai banale e si sente davvero corteggiata, cosa che invece da Sammy non sentiva affatto. E’ stato proprio per questo motivo che ha deciso di interrompere i rapporti con il romano.