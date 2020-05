Alba Parietti, compie un atto di coraggio attraverso il suo profilo Instagram Ufficiale: “Temevo di non piacervi”, le parole della conduttrice

Questo lungo periodo di Lockdown ha messo a dura prova moltissime persone, il virus purtroppo ha reso chiaro che in queste situazioni non vi è assolutamente distinzione, tra genere e ceto sociale. La malattia può colpire veramente chiunque e questo è certamente il motivo per cui moltissime persone hanno deciso di analizzarsi, fermarsi un attimo e fare i conti col proprio io. Sono stati due mesi in cui non vi è stata la possibilità di incontrare famiglie, amici, parenti, partner, e non tutti hanno reagito allo stesso modo. Mentre qualcuno ha deciso di utilizzare questo tempo per dedicarsi alla famiglia, magari per imparare qualcosa di nuovo, oppure per riposarsi dal tram tram quotidiano, c’è chi invece ha dovuto fare i conti con vecchie ferite o magari problemi che creano disagio e a cui fino ad oggi non si era dato importanza. Forse è il caso anche della bellissima Alba Parietti che qualche ora fa ha deciso di pubblicare sul suo profilo social Instagram uno scatto davvero forte e intriso di significato.

Alba Parietti, atto di coraggio: “Temevo di non piacervi”

Alba Parietti in questo periodo di Lockdown è apparsa molto pensierosa sui social network. In particolar modo sul suo profilo Ufficiale Instagram, la bella conduttrice è spesso apparsa malinconica e nostalgica. Siamo sempre stati abituati a vedere un’Alba Parietti bellissima, raggiante e con dei look davvero invidiabili, anche dalle giovanissime. Carismatica, bellissima e con una chioma davvero curata, Alba ha fatto dei suoi capelli un vero e proprio biglietto da visita. I più attenti la ricorderanno infatti con dei lunghi capelli vaporosi e ondulati, dai colori caldi e sempre curatissimi. In questo periodo di quarantena qualcosa deve essere cambiato e attraverso alcuni post ci accingiamo ad apprendere che molte delle capigliature della Parietti erano frutto di extension o addirittura parrucche… Tutto questo sembra davvero stranissimo, ma non sarebbe la prima star a far uso di queste metodiche per migliorare il suo look. Come ben sappiamo, anche Naomi Campbell utilizza delle parrucche per nascondere la calvizie. Non è il caso della Parietti, ma sembra che anche lei viva la cura dei capelli con particolare attenzione.

Attraverso il post che ha pubblicato su Instagram infatti spiega: “Va bene… atto di coraggio…? o voglia di vivere più libera… Avevo pensato di dire che se le cose fossero migliorate come piccolo “fioretto “ avrei avuto il coraggio di liberarmi di me stessa, o almeno di dichiararvi che ci sono tante Albe. Tante personalità dentro tante pettinature, parrucche, Extension, la voglia di non crescere, di giocare di essere una nessuna centomila…. Mi sono sempre divertita a metterle di tutte le misure…. Ma adesso mi piaccio anche così. Come sono, avevo voglia di levare tutto, di vedere cosa era successo di Alba senza le pettinature da vamp.” Una vera svolta per la donna che sembra essere più personale che estetica. Non possiamo che dirle che è bellissima anche così!