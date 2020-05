Carlo Conti pronto a tornare in tv con un nuovo programma che andrà in onda in estate: tutti i dettagli.

L’emergenza Coronavirus, si sa, ha sconvolto ogni ambito del nostro Paese e, inevitabilmente, anche le programmazioni dei nostri canali tv. Tantissime trasmissioni sono state sospese fino a data da destinarsi, altre non sono mai partite. Proprio a causa di questo stop, però, questa estate, potrebbe essere ricca di piacevoli novità. La tv, quest’anno, potrebbe non andare in vacanza e, nei mesi estivi, dovremo aspettarci tanti nuovi contenuti Tra questi, un nuovo programma di Carlo Conti, uno dei conduttori Rai più apprezzati di sempre. Un ritorno al passato per lui, che potrebbe rivestire un ruolo che ha ricoperto per tanti anni, prima di approdare in tv: quello del deejay. Secondo quanto anticipato da Tv Blog, infatti, il nuovo format si occuperebbe proprio di musica e, in particolare, di classifiche. Uno show con lo scopo di intrattenere e divertire. Scopriamo di più.

Carlo Conti pronto a tornare in tv con un nuovo programma: vestirà i panni del dj

Carlo Conti è pronto a tornare in tv. Dopo l’improvvisa interruzione de La Corrida, uno dei primi programmi sospesi a causa della diffusione del Covid-19, il conduttore sarebbe pronto per una nuova avventura. Un’avventura estiva! Si, perché secondo quanto riporta Tv Blog, la nuova trasmissione di Conti inizierebbe proprio questo Giugno e avrà come grande protagonista la musica. Un grande amore di Carlo, che nei primi anni di carriera è stato dj tra radio e tv. Non si sa molto sul nuovo progetto Rai, ma dovrebbe essere incentrato sulle classifiche musicali, ma non solo. Un ‘esperimento’ che partirà nelle prime serate di Giugno, se , ovviamente, ci saranno le condizioni per andare in onda.

Non ci resta che attendere per scoprire tutte le novità dei palinsesti. Un’estate decisamente, insolita, questa che sta per iniziare. E voi, siete curiosi di seguire il nuovo programma di Carlo Conti?