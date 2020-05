Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro a Temptation Island? Arriva la risposta dell’ex gieffina, che toglie ogni dubbio.

La quarta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa circa un mese fa, ma molti tra i protagonisti del reality sono rimasti nel cuore dei fan. Sebbene le luci della Casa più spiata della tv si siano spente, i vip continuano a tenersi in contatto col pubblico attraverso i social. Le dirette su Instagram, soprattutto quelle doppie, sono il mezzo preferito dagli ex gieffini, per interagire con i fan che tanto li hanno sostenuti. E, senza dubbio, a far battere il cuore ai telespettatori è stata soprattutto la coppia nata proprio nella Casa del GF Vip 4. Parliamo di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, tra i quali è nato quello che sembra essere un vero e grande amore. Un amore a distanza, purtroppo, per il momento: i due non si vedono dall’uscita di Clizia dalla Casa del GF Vip. E, anche dopo l’uscita di Paolo, sono rimasti separati, per via delle restrizioni dovute al Coronavirus. Ma la coppia non demorde e i due ex gieffini non vedono l’ora di viversi al di fuori della Casa. Li vedremo nella prossima edizione di Temptaton Island? È stata proprio Clizia a rispondere, in un’intervista a Nuovo. Scopriamo cosa ha raccontato.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro a Temptation Island? L’ex gieffina lo esclude categoricamente

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia formano una delle coppie più amate tra quelle nate nella Casa del Grande Fratello. Il loro amore, cresciuto pian piano, ha appassionato i telespettatori, che continuano a seguirli sui rispettivi profilo social. Un amore che ha dovuto fare i conti con il Coronavirus e il distanziamento sociale. Ma nonostante la lontananza, i due sono più vicini che mai, con telefonate, video chiamate e messaggi. In un’intervista a Nuoco, Clizia racconta delle numerose attenzioni che Paole le riserva durante la giornata. E non sui social network: “Non vogliamo farci divorare, come è accaduto a tanti nostri colleghi. Stiamo preservando qualcosa di nostro e di magico“. Ed è probabilmente questo il motivo per il quale la coppia non parteciperà a Temptatation Island. Alla domanda sulla possibile presenza nel reality dei sentimenti, la Incorvaia è stata molto chiara: “Assolutamente no, questa è una follia pura. Non so chi abbia fatto girare queste voci, ma non è proprio nel nostro modo di vivere”.

Niente Temptation Island, quindi, per Paolo e Clizia, che, dopo l’esperienza al GF Vip, non vedono l’ora di viversi lontano dalle telecamere. E a voi, sarebbe piaciuto vedere la coppia nel reality di Maria De Filippi?