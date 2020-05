Valentina Fico è l’ex moglie del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: sapete chi è lei, cosa fa nella vita? Tra i due ex coniugi c’è un rapporto meraviglioso: vi sveliamo tutto su lei!

Giuseppe Conte è il Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana dal 1 giugno 2018. L’uomo nato in provincia di Foggia l’8 agosto del ’64, è il primo premier proveniente dall’Italia meridionale. In questo periodo Conte è particolarmente presente nella vita di tutti gli italiani, virtualmente. E’ lui a capo del governo nella lotta al Coronavirus e sta facendo un ottimo lavoro per mettere in sicurezza il nostro paese. Ha conquistato molte donne anche per il suo aspetto fisico: da tutte è considerato un uomo interessante ma soprattutto molto affascinante. Il premier può contare su un numero non indifferente di fan femminili. Ma tutti conoscono la sua vita privata? Conte attualmente è impegnato con Olivia Paladino, figlia del’imprenditore Cesare: è una donna che non ama le luci dei riflettori e pertanto non si conosce molto di lei. Alcune fonti rivelano che sia più giovane del compagno di circa 15 anni. Prima di lei, Giuseppe Conte è stato sposato con Valentina Fico. Tra i due, nonostante la separazione, è rimasto uno splendido rapporto: hanno avuto anche un figlio insieme. Ecco chi è l’ex moglie del Presidente del Consiglio.

Giuseppe Conte, chi è l’ex moglie Valentina Fico: cosa fa nella vita ed il rapporto tra i due

Valentina Fico è l’ex moglie del Premier Conte: è una donna che lavora in ambito giudiziario, fa parte dell’Avvocatura di Stato, si legge sul web, e mette al servizio le sue competenze anche nei campi dell’Istruzione, Ricerca ed Infrastrutture. E’ figlia del direttore del Conservatorio di Santa Cecilia a Roma: la vita della donna è divisa infatti tra musica e diritto. Dal matrimonio tra l’avvocato ed il premier nel 2007 è nato Niccolò: tra papà e figlio il rapporto è davvero incredibile. Non si conoscono i motivi della rottura tra Giuseppe e Valentina ma è certo che tra loro ancora oggi c’è una massima stima e fiducia. Alcune voci di corridoio riportano che prima di accettare il mandato da Presidente del Consiglio dei Ministri, Conte abbia deciso di chiamare Valentina per discutere con lei dei pro ed i contro della situazione. Non appena fu accettata la sua nomina, la stampa chiese alla Fico cosa ne pensasse: la donna rispose che Conte sarebbe stato un ottimo premier. Questo episodio dimostra ancor di più che tra loro c’è stata una separazione coniugale totalmente pacifica. Pare che la Fico non sia presente su Instagram mentre su Facebook si. Sul suo profilo Facebook condivide molte foto di viaggi, selfie e scatti con la sua famiglia. Dalle sue informazioni, scritte sul profilo social, sappiamo che la donna vive a Roma e che è nata il 7 febbraio.