Che lavoro facevano i genitori di Silvia Toffanin? La curiosità sulla conduttrice dei Verissimo.

Tra le conduttrici italiane, lei è in assoluto una delle più amate della nostra tv. Parliamo di Silvia Toffanin, ex letterina di Passaparola, oggi volto di Verissimo. Con gentilezza, garbo e la giusta ironia, la Toffanin dà vita ad interviste intense ed interessanti, durante le quali gli ospiti riescono a confidarsi, come se fossero nel salotto di casa di un’amica. Se la trasmissione di Canale 5 riscuote tanto successo, gran merito è senza dubbio della conduttrice. Di cui,però, forse non tutti conoscono alcune curiosità. Ad esempio, sapete che lavoro facevano i genitori di Silvia? Ve lo sveliamo subito.

Sivlia Toffanin è una delle conduttrici più apprezzate di sempre. Attualmente in onda con le repliche di Verissimo, a causa dell’impossibilità di registrare nuove puntate, la Toffanin è una vera e propria garanzia per Mediaset. Ma, nonostante la sua popolarità, Sivlia non ama particolarmente le luci dei riflettori e raramente parla della sua vita privata. Tempo fa, però, in un’intervista al magazine Grazia, ha raccontato alcuni aneddoti sulla sua famiglia e sui suoi genitori. Silvia è cresciuta a Cartigliano, un piccolo comune in provincia di Venezia, con la sorella minore Daiana e i suoi genitori. La mamma, nata a Sidney, era una bidella e il padre operaio. La conduttrice ha raccontato che, poiché i suoi lavoravano tanto, trascorreva molto tempo coi nonni, che la coinvolgevano nelle loro attività.

Sivia parla anche della forte gelosia del suo papà, quando era solo una adolescente: “Non mi faceva uscire, ogni tanto mi permetteva di andare in discoteca, a condizione che mi accompagnasse lui. Mi aspettava chiuso in macchina in parcheggio, non si muoveva da lì!”.