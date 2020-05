The Rookie, anticipazioni del 1 maggio: scopriamo insieme la trama della terza puntata in onda stasera dalle 22:10 circa su Rai 2

Stasera vedremo andare in onda la terza puntata della serie tv poliziesca The Rookie, con Nathan Fillion. L’ex star di Castle stavolta interpreta il ruolo di un poliziotto di mezza età che decide di cambiare lavoro e soprattutto vita, dopo la separazione dalla moglie e la partenza del figlio per il collage. La prima stagione della serie tv ha riscosso un enorme successo, motivo per cui la casa di produzione ha deciso di firmare anche per una stagione successiva. Inizialmente la prima serie era stata mandata in onda nella fascia pre serale insieme a Blue Bloods, arrivati alla fine della serie però si la Rai ha deciso di sospendere per poi riprendere in prima serata. L’evoluzione dei programmi di intrattenimento hanno subito numerose variazioni a causa dell’arrivo del Coronavirus in Italia. I telefilm e i programmi di stampo leggero sono stati sospesi per lasciare più ampio spazio ai programmi di informazione sul Virus che sta attanagliando il globo. Attualmente però il palinsesto Rai sta cercando di rimettere in prima serata anche le serie tv che hanno spopolato negli States, in modo da dare un po’ di respiro ai telespettatori. Ma adesso andiamo a scoprire insieme la trama di questa terza puntata in onda stasera dalle 22:10 circa su Rai Due.

The Rookie, anticipazioni 1 maggio: trama terza puntata in onda su Rai 2

Episodio 3 – La scommessa: La puntata si apre con la squadra che è intenta ad individuare quelli che sono i “punti problematici” della città di Los Angeles. Nolan intanto continua ad interrogarsi su cosa dovrebbe accadere tra lui e Jessica, l’uomo infatti cerca di capire che invitare la compagna a vivere da lui può essere la scelta giusta oppure no. Jessica nel frattempo si trova sotto copertura per seguire un delicato caso della Sicurezza Interna, mentre Nolan e Lopez si trovano a dover indagare sull’omicidio di un uomo. Alejandro Mejia era un esperto di criptovalute che nel corso di un operazione viene buttato giù da un ponte proprio di fronte a Nolan e Lopez. Jackson durante il suo turno lavorerà con Smitty e identificheranno in un fast food che raduna ex detenute, il ‘punto problematico’ della città. Uno dei criminali in fuga dal fast food nel tentativo di fuggire, getta una pistola che verrà poi raccolta da un bambino. Calvin inconsapevole del pericolo inizierà a giocare con la pistola, sparando e uccidendo la madre. Lucy decide di fare una scommessa con il suo supervisore Tim. La recluta proporrà infatti all’uomo di uscire con Rachel, una sua carissima amica assistente sociale. La ragazza scommette con Tim che se sarà colpito da Rachel le permetterà di indossare la divisa a maniche corte. Lopez è alle prese con altri problemi amorosi riguardanti Wesley. L’uomo è molto titubante, non vuole che conosca sua madre. Dopo una scenata, finalmente Lopez riuscirà a conoscerla e scoprirà che Wesley, che lavora pro bono, in realtà è molto ricco e non vuole che sua mamma lo aiuti in alcun modo…

Non ci resta quindi che aspettare la puntata di stasera per conoscere gli sviluppi delle vicende che girano intorno alla recluta Nolan. E soprattutto per conoscere le anticipazioni della prossima settimana.

Cast: