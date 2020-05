Tina Cipollari racconta le sue prime settimane di quarantena: ha rivelato di non esser stata proprio bene ad inizio pandemia. Ecco le sue parole.

Tina Cipollari è un volto di Uomini e Donne praticamente da sempre. L’opinionista ha debuttato in tv nel 2001 in qualità di corteggiatrice ed in seguito di tronista nel programma di Maria De Filippi. Definita da molti come ‘vamp’: capelli biondi, vestiti appariscenti ed un carattere super elettrico. La Cipollari è davvero unica. Purtroppo la quarantena sta mettendo in difficoltà tutti: molti pensieri affollano le menti degli italiani che sono costretti a restare in casa per evitare contagi da Covid-19. L’opinionista di Uomini e Donne ha raccontato in un’intervista di aver affrontato due settimane davvero tragiche.

Uomini e Donne, Tina Cipollari racconta il suo dramma: “Gradualmente mi sto abituando”

In un’intervista al settimanale Nuovo, Tina Cipollari ha raccontato di non aver vissuto per niente bene le prime settimane di quarantena. L’opinionista di Uomini e Donne è lontana dal suo compagno, Vincenzo Ferrara, che vive a Firenze ed è rimasto bloccato lì. “Con Vincenzo ci sentiamo spesso al telefono e ogni tanto facciamo anche qualche videochiamata ma nemmeno tante: avendo i miei tre figli a casa con me, ho una vita piuttosto impegnata e, grazie a Dio, non conosco la noia” ha raccontato. Purtroppo però durante le prime settimane non è stata proprio bene, la donna ha raccontato di aver sofferto di insonnia ed incubi tutte le notti: “Le prime due settimane non riuscivo a dormire e avevo gli incubi, Adesso gradualmente mi sto abituando, anche se mi auguro che finisca al più presto. Mi manca la libertà di uscire quando voglio e di andare a trovare le persone cui voglio bene, primi fra tutti i miei fratelli”.

Per fortuna in casa è con i suoi figli e può usare questo tempo per stare insieme a loro e fare lunghe chiacchierate. Lo ha detto lei stessa al settimanale diretto da Riccardo Signoretti.