Angela Nasti è ritornata single? Solo adesso spunta fuori la verità

L’ex tronista di Uomini e Donne Angela Nasti ha raccontato tutta la verità su se è ritornata single o se è ancora fidanzata con Kevin Bonifazi.

È stata una delle troniste di Uomini e Donne più amate di sempre, Angela Nasti. Non soltanto per la sua smisurata bellezza che, nonostante la sua giovane età, poteva essere vista e notata ad occhio nudo, ma anche per il suo forte carattere. Sempre con la risposta pronta e per nulla timorosa del parere altrui, la napoletana è riuscita a conquistare le simpatie e l’interesse di tutto il pubblico italiano sin da subito. Non è un caso, infatti, se è ancora adesso, nonostante siano passati anni dalla sua ultima apparizione televisiva, continua a vantare un successo davvero smisurato. Sul suo canale Instagram, Angela è una vera e propria celebrità. Ed è per questo che, spesso e volentieri, non perde occasione di poter interagire con i suoi sostenitori. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, nel rispondere ad una domanda di un utente social, l’ex tronista ha chiaramente svelato tutta la verità sulla sua situazione sentimentale. La giovane e bellissima Nasti è realmente ritornata single? Scopriamolo insieme.

Angela Nasti, tutta la verità su Instagram: è tornata single?

Soltanto diverse settimane fa vi avevamo parlato di una presunta rottura tra Angela Nasti e Kevin Bonifazi. Sembrava, infatti, che i due piccioncini non si seguissero più sui rispettivi canali social e che, dopo aver trascorso un primo periodo di quarantena insieme, si fossero separati ‘misteriosamente’. Ecco, cosa è successo allora? L’ex tronista di Uomini e Donne è ritornata di nuovo single? A svelare ogni cosa è la diretta interessata. Qualche ora fa, la giovane influencer napoletana ha raccontato tutta la verità. Nel rispondere, infatti, ad una domanda mirata a questo argomento di una sua followers, la sorella di Chiara non ha affatto esitato a raccontare come stanno realmente le cose tra lui e il suo fidanzato. Diamoci uno sguardo insieme.

‘Kevin? State ancora insieme?’, recita la domanda su Instagram. Breve e coincisa la risposta di Angela Nasti: ‘Si’. Insomma, ‘allarme’ rientrato, no?