Barbara D’Urso struccata e in accappatoio: la conduttrice si mostra così sul suo profilo social.

Tra le conduttrici tv, lei è senza dubbio una delle più amate di sempre. Parliamo di Barbara D’Urso, che, ogni giorno, tiene informati e fa compagnia a milioni di italiani, attraverso le sue trasmissioni. Nonostante l’emergenza Coronavirus, infatti, la D’Urso è rimasta in onda anche negli ultimi mesi sia con Pomeriggio Cinque che con Live Non è la D’Urso. E proprio poco prima delle prove del talk in onda ogni domenica sera, Barbara si è scattata un selfie che ha voluto condividere con i fan. La conduttrice, infatti, ama tenersi in contatto col suo amato pubblico anche fuori dal piccolo schermo. E lo fa attraverso il suo profilo Instagram, dove condivide foto e video delle sue giornate, dai back stage delle sua trasmissioni agli attimi di vita quotidiana. Nello scatto apparso qualche ora fa, la D’Urso si è mostrata in versione ‘acqua e sapone’, con zero trucco e in accappatoio. Guardiamo insieme lo scatto.

Barbara D’Urso struccata e in accappatoio: la conduttrice si mostra così sui social

“Sabato, struccata, accappatoio…Ma ancora per poco perché poi prove di Live Non è la D’Urso!”. È questa la didascalia che Barbara D’Urso ha accompagnato all’ultimo post pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram. Un profilo che conta ben 2 milioni e 600 mila followers, con i quali Barbara ama condividere i momenti più salienti delle sue giornate. E non è la prima volta che la conduttrice si mostra al naturale sui social e, anche questa mattina, Barbara ha voluto condividere uno scatto ‘acqua e sapone’ con i suoi numerosissimi followers. Curiosi di vederlo? Ve lo mostriamo subito:

“Che sonno”, scrive la conduttrice tra gli hashtag del post. Ma una cosa è certa: anche struccata e assonnata, Barbara è sempre splendida. E voi, cosa aspettate a seguire le ‘avventure social’ della regina di Pomeriggio Cinque? Non ve ne pentirete!