Beatrice Valli, il commento inaspettato di Elettra Lamborghini a pochi giorni dal parto: le sue parole spiazzano

A pochi giorni dal suo parto, Beatrice Valli ha ricevuto un inaspettato commento di Elettra Lamborghini a corredo del suo ultimo post.

Mancano pochissimi giorni alla nascita della sua piccola Azzurra ed è per questo motivo che, pochissime ore fa, Beatrice Valli ha scritto un profondo messaggio sul suo canale social ufficiale. Come ben sapete, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è sempre molto attiva su Instagram. E perciò non perde mai occasione di poter interagire con i suoi sostenitori. Lo ha sempre fatto. E lo sta facendo anche in questo ultimo periodo. Quando, a causa della quarantena impostaci per l’emergenza Coronavirus, abbiamo più tempo libero e, quindi, da dedicare a noi stessi. Per questo motivo, quindi, oltre che a simpatici Tik Tok in compagnia della sua famiglia, la giovanissima Valli non può non affatto condividere gli sgoccioli di questa terza gravidanza con i suoi numerosi sostenitori. Ecco. È proprio sotto uno dei suoi ultimi post che è spuntato il commento inaspettato di Elettra Lamborghini. Ecco di che cosa parliamo.

Beatrice Valli, il commento di Elettra Lamborghini su Instagram spiazza tutti: le sue parole

Un periodo, senza alcun dubbio, emozionante, ma anche ‘particolare’ per Beatrice Valli. Sebbene sia in attesa della sua terza figlia e, tra l’altro, sia in procinto di partorire, in quest’ultimo post condiviso su Instagram, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha potuto fare a meno di esprimere la sua amarezza per la situazione che, a causa dell’emergenza Coronavirus, tutto il nostro paese sta vivendo. Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

‘Questa quarantena ci ha dato l’occasione di riscoprire tante cose belle che non riuscivamo ad apprezzare in pieno’, scrive Beatrice Valli per spiegare quanto dietro alle cose brutte ci siano sempre delle cose positive. Il post in questione, da come si può vedere, è stato subissato di likes e di commenti. Tra i quali è spuntato anche quello di Elettra Lamborghini:

Le parole di Elettra, da come si può vedere, spiazzano praticamente tutti. Anche perché, parliamoci chiaro, non fanno altro che sottolineare quanto tutti noi non vediamo l’ora di conoscere Azzurra.