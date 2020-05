Chi è Alessio Gaudino, ballerino di Amici Speciali: età, biografia, fidanzata

Per chi non conoscesse Alessio Gaudino, ballerino di Amici Speciali, in questo articolo vi diciamo la sua età, la biografia e se ha una fidanzata

Lunedì 18 maggio 2020 inizierà la primissima edizione di Amici Speciali, il nuovo format studiato da Maria De Filippi in collaborazione con Tim. Il talent show vedrà la partecipazione di alcuni talenti divenuti famosi nella scuola di Amici. Tra questi ci saranno Gaia Gozzi e Javier Rojas, rispettivamente la vincitrice dell’ultima edizione del talent show e il vincitore della categoria ballo. Con loro ci saranno anche Alberto Urso, Giordana Angi, Irama, Alberto Gaudino e tanti altri. Nel cast figura anche Alessio Gaudino, che farà il suo ritorno nel talent show a distanza di alcuni anni. Per chi non conoscesse il ballerino, di seguito vi diciamo chi è, la sua età, la biografia e se ha una fidanzata.

Chi è Alessio Gaudino?

Alessio ha 22 anni ed è nato a Desenzano del Garda in provincia di Brescia. Ha partecipato alla quindicesima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi in seguito alla segnalazione della maestra Veronica Peparini. Ale è stato anche uno dei ballerini del serale di quella edizione, facente parte della squadra blu capitanata da Nek e J-AX. Di quella edizione resterà celebre la toccante coreografia sulle note di “Mio fratello” di Tiziano Ferro. Nella casetta lega molto con Sergio Sylvestre, cantante e vincitore del talent show. La corsa di Gaudino si interrompe in semifinale, quando perde il ballottaggio con Gabriele, il quale viene proclamato vincitore della categoria ballo. Ale, però, riesce a portare a casa la borsa di studio Fonzies.

Prima di partecipare ad Amici, Ale Gaudino era arrivato in semifinale anche ad Italia’s Got Talent nel 2011, ha lavorato nel corpo di ballo di Miss Italia ed X Factor 8, oltre ad aver collaborato con un artista del calibro di Mario Biondi.

Dalla quindicesima edizione di Amici ad oggi, Gaudino ha continuato a coltivare la sua passione, come si evince dai video pubblicati sul suo account Instagram, dove il ballerino conta più di centosettantamila seguaci.

Riguardo alla sua vita sentimentale, durante la sua esperienza nel talent show di Canale 5 era fidanzato con Corinne, ragazza allora diciannovenne di Desenzano del Garda. Corinne ha sostenuto a lungo Ale durante il suo percorso ad Amici, soprattutto sui social, dove pubblicava post e messaggi di incoraggiamento. La loro relazione, però, pare sia terminata poco dopo la fine del talent show. Ad oggi non sappiamo con certezza se il cuore di Ale Gaudino sia tornato a battere per un’altra ragazza.