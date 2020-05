Ciao Darwin, Madre Natura Michelle Sander: quel dettaglio non passa inosservato; le foto della modella sui social.

Questa sera, su Canale 5, andrà in onda un’altra puntata di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate. Si tratta, come sta accadendo da qualche sabato, di una replica dell’ultima stagione del divertentissimo programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. A causa dell’emergenza Coronavirus, infatti, le programmazioni tv sono completamente cambiate e, per tenere compagnia ai telespettatori nel weekend, Mediaset si è affidata all’esilarante coppia Bonolis-Laurenti e alle imperdibili sfide di Ciao Darwin. A sfidarsi, nella puntata di questa sera, saranno due squadre completamente opposte: Juve contro Tutti. Una sfida più che accesa, che avverrà come sempre sotto gli occhi di una meravigliosa Madre Natura. Nella puntata di questa sera, rivedremo la splendida modella brasiliana Michelle Sander. Segni particolari: bellissima, naturalmente. Ma non solo, dando uno sguardo al suo profilo Instagram, abbiamo notato un dettaglio davvero particolare della modella. Curiosi di scoprire di cosa parliamo? Ve lo mostriamo subito.

Ciao Darwin, Madre Natura Michelle Sander: quel dettaglio non passa inosservato, avete notato il tatuaggio?

Juve contro tutti è la divertentissima sfida che rivederemo questa sera su Canale 5, nell’appuntamento del sabato sera con Ciao Darwin 8. Giampiero Mughini vs Raffaele Auriemma: uno scontro atavico, quello tra i bianconeri e il resto delle tifoserie di Italia, ci sarà da divertirsi! Ma anche da rifarsi gli occhi. Si, perché questa sera, come in ogni puntata, ammireremo una nuova Madre Natura. Si chiama Michelle Sander, è brasiliana ed è di una bellezza disarmante. Il suo profilo ufficiale di Instagram è ricco di scatti mozzafiato ma è un dettaglio in particolare a non essere sfuggito. Lo avete notato anche voi, durante la puntata di Ciao Darwin? Date un’occhiata:

Un altro indizio:

Ebbene si, ci riferiamo proprio al particolare tatuaggio della bellissima Michelle. Un tatuaggio in un posto che difficilmente passa inosservato! Si tratta dell’occhio di Horus, un simbolo dell’antico Egitto, che indica regalità e protezione. E voi, cosa aspettate a seguire Michelle sul suo profilo ufficiale di Instagram? Non ve ne pentirete.